Drago i Marijana za zlatni pir dobili su blagoslov pape Franje

To je jedan prekrasan osjećaj. Sretni smo što smo to doživjeli, kaže Marijana, dok njezin suprug Drago zadovoljno klimajući glavom odobrava njezine riječi

<p><strong>Drago </strong>(73) i<strong> Marijana Kožinec</strong> (73) prije dva tjedna su u užem krugu obitelji obnovili zavjete na 50. godišnjicu braka. Kao kruna za zlatni pir stigao im je i blagoslov iz Vatikana, i to direktno od <strong>pape Franje</strong>. Župnik i njihov sumještanin, koji se školuje za svećenika u Rimu, obratili su se Svetom Ocu s molbom, koju je on rado prihvatio. Planovi su se malo zakomplicirali pa je uokvirena Papina poruka umjesto na dan obnove zavjeta bračnom paru stigla tri dana nakon obnove zavjeta, no to nije nimalo pokvarilo iznenađenje.</p><p>Blagoslov koji su dobili od pape Franje ponosno pokazuju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Blagoslov iz Vatikana za 50 godina braka </strong></p><p>- To je jedan prekrasan osjećaj. Sretni smo što smo to doživjeli - kaže Marijana, dok njezin suprug Drago zadovoljno klimajući glavom odobrava njezine riječi.</p><p>U svojoj poruci koju im je uputio papa Franjo poziva njihovu obitelj na kontinuirani izljev nebeskih milosti i nada se da će neprestano rasti u vjeri i ljubavi te uvijek svjedočiti uzornom kršćanskom životu.</p><p>Inače, zajedničko putovanje Drage i Marijane počelo je deset godina prije nego što su se odlučili vjenčati i zavjetovati jedno drugome. Upoznali su se u zagrebačkom naselju Gornje Vrapče, gdje su također oboje rođeni. Dolazili su u crkvu na pjevanje još dok su pohađali osnovnu školu i tu se rodila ljubav.</p><p>Danas, nakon 60 godina zajedništva i 50 godina braka, imaju troje djece i šestero unučadi. Drago i Marijana pričaju da su kroz život imali puno lijepih trenutaka, no bilo je i onih teških, kao i brojnih kušnji.</p><p>Najteže je ovoj obitelji palo kad je Drago tri mjeseca 2007. godine zbog problema sa srcem proveo u bolnici i nije se znalo hoće li preživjeti. Uspješno je prošao transplantaciju i zahvalan je na drugoj prilici.</p><p>I Marijana je prolazila operacije kralježnice i kuka.</p><p>- Svašta smo mi u životu prošli, ali sve se može uz Božju pomoć - kaže Marijana.</p><p>U teškim trenucima utjehu su nalazili u molitvi i vjeri u Boga. Puno im je značila i podrška obitelji, rodbine, prijatelja i susjeda.</p><p>Danas, kad se okrenu iza sebe, zadovoljni su svime što su postigli, a najponosniji su na svoju djecu i unuke.</p><p>- Ne treba nam ništa više, samo nek’ je sloge i da nas zdravlje služi - kaže nam ovaj dugovječni par.</p><p>I dok smo svjedoci da se sve više brakova razvrgava pod brojnim teretima i kušnjama, Drago i Marijana imaju recept za održavanje sklada.</p><p>- Za skladnost u braku treba biti poštovanje između supružnika. Sad vidimo da nakon mjesec dana govore o velikoj ljubavi, vjenčaju se i onda se ubrzo rastanu jer se ne slažu. Mi smo hodali deset godina prije nego što smo se vjenčali - kaže Drago.</p><p>- On malo plane, ali ja zašutim i maknem se dok se malo ne ohladi. Mora biti gazda u kući - dodaje Marijana kroz smijeh.</p><p>- Ja to sve za trenutak zaboravim - uzvraća Drago.</p><p>Marijana za supruga ipak ima samo riječi hvale.</p><p>- Nije zlopamtilo, stvarno je pravi muž, otac, djed i, ako Bog da, pradjed. Veselimo se tome i to nam je život - zaključila je Marijana.</p>