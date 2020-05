Dragutin Drk: Čim se situacija smiri, prijeti nam opet uvoz...

S trećom fazom popuštanja mjera protiv pandemije, povećat će se uvoz viškova iz drugih zemalja, naročito mljekarske industrije koja će na tržištu nastupiti dampinškim cijenama, ali vjerojatno nižom kvalitetom. Zato je važno upravo sada poticati domaću proizvodnju i kupnju tih proizvoda jer se time čuva vlastiti radnik, a da je tome tako govori i podatak da uz 3663 radnika koji su zaposleni u Grupi Vindija, posao ima i 1373 kooperanata pa se zapravo radi o 5000 obitelji koje žive od prodaje Vindijinih domaćih proizvoda. Govori nam to direktor Vindije Dragutin Drk koji se pridružio kampanji "Budite heroji koje Hrvatska treba" koju je pokrenula Styria Media Group u kojoj razgovaramo s čelnicima gospodarstva u Hrvatskoj što moramo raditi kako bismo sačuvali što više radnih mjesta u ovoj krizi koju je uzrokovala pandemija korona virusa.

U svojim rijetkim istupima u javnosti, Drk je progovorio o problemima s kojima se Grupa Vindija suočava u ovoj krizi:

- Od samog početka krize uzrokovane korona virusom, Grupa Vindija kontinuirano prilagođava proizvodne procese zahtjevima tržišta, što je u inicijalnom valu krize bilo posebno vidljivo u segmentu povećane potražnje za osnovnim živežnim namirnicama. Sredinom ožujka, svjedočili smo rastu u prodaji mlijeka i svježeg pilećeg mesa, zbog čega se rad u našim proizvodnim pogonima nekoliko dana odvijao punim kapacitetom, u tri smjene, kako bi se zadovoljile potrebe na domaćem tržištu. Pritom smo, vodeći brigu o zaštiti zdravlja svih naših zaposlenika, sve one kojima je rad vezan za proizvodne pogone podijelili u dva tima koja se konstantno izmjenjuju, kako bi proizvodnja tekla neometano, dok je dio djelatnika svoje redovne poslovne obveze nastavio odrađivati iz vlastitog doma. Poseban je izazov, vodeći brigu o zaštiti zdravlja zaposlenika i kooperanata, bila logistika – od više od 300 kamiona dnevno koje otpremimo do otkupa mlijeka kod kooperanata. Slijedili smo smjernice nacionalnog stožera koji je po mojem mišljenju odradio izvanredan posao. Educirali su građane o nužnim mjerama, bili su vjerodostojni i omogućili su nam da opće mjere dobro prilagodimo našim specifičnostima.

S druge strane, nastavlja Drk, nakon tog početnog vala potražnje, morali su imati u vidu da na nekoliko njima ključnih kanala distribucije neće biti velike potražnje barem mjesec dva. To su prije svega sektor turizma, kako u zemlji tako i u susjednim zemljama gdje su imali značajan izvoz u HORECA sektoru.

- Vindija je također godinama zbog svoje kvalitete jako prisutna i u sektoru obrazovanja – od vrtića, škola i fakulteta, prije svega studentskih menzi koje sada ne rade. No, kao i svi, prilagođavamo se krizi – osobno praktično ne napuštam ured, a moram posebno istaknuti doprinos svih zaposlenika i kooperanata koji su dali sve od sebe da odgovorno sačuvamo proizvodne procese koronavirusu usprkos - kaže Drk. Na pitanje, kako svatko od nas, može utjecati na očuvanje gospodarske aktivnosti zemlje i očuvanju radnih mjesta u Hrvatskoj, odgovorio je kako je pandemija više nego ikad pokazala da se kupovinom domaćih proizvoda izravno utječe na snagu i opstojnost domaćeg gospodarstva i očuvanje nekoliko tisuća radnih mjesta u prehrambenoj industriji.

- Primjerice, Grupa Vindija u Hrvatskoj zapošljava 3663 ljudi, a uz 1373 kooperanata od kojih otkupljujemo domaće sirovine, provjerenog porijekla, govorimo o više od 5000 obitelji koje ovise o prodajnim rezultatima, odnosno prihodima Grupe Vindija. Zato je ključno kontinuirano isticati ulogu domaće proizvodnje u domaćem gospodarstvu. Veseli me što su i sami građani u pandemiji dodatno uvidjeli koliko je prehrambena industrija ključna za Hrvatsku. U anketama je 3 od 5 ispitanika prepoznalo prehrambenu industriju kao prvu i ključnu stratešku odrednicu naše zemlje. Još više građana, njih 9 od 10 smatraju da je važno da su sada prehrambeni proizvodi podrijetlom iz Hrvatske. Ključni su razlozi kvaliteta, utjecaj na gospodarstvo, zdravlje, solidarnost sa zaposlenicima u prehrambenoj industriji, sigurnost, dostupnost i online narudžba. Većina građana, njih tri od pet navodi kao razlog bolju kvalitetu domaćih proizvoda, a da su zdraviji misli skoro svaki drugi građanin - kaže prvi čovjek Grupe Vindija. Kaže kako to u Vindiji žive već godinama te da su kvaliteta Vindija i sigurnost proizvoda njihovi glavni aduti koje su uspjeli očuvati i u doba pandemije.

- Drago mi je da su građani prihvatili našu krovnu oznaku „Hrana s hrvatskih farmi i polja“ na mlijeku, mesu, jajima i drugim proizvodima i zato sada treba nastaviti s akcijama „Kupujmo hrvatsko“. Hrvatska ima ogroman potencijal i ključne preduvjete za samodostatnost u poljoprivrednoj proizvodnji, a pandemija je još jednom pokazala zašto moramo (pojačano nastaviti) ulagati u domaću proizvodnju. Kako bi to bilo učinkovito, potrebno je implementirati rješenja za unapređenje poljoprivredne politike te definirati prijeko potrebne smjernice koje će omogućiti povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, a novonastale su okolnosti dodatna zaista prilika za promociju domaće proizvodnje. Uskoro ćemo se morati suočiti i s prelijevanjem proizvodnih viškova, osobito mljekarskih proizvoda iz drugih zemalja, koji će konkurirati dampinškim cijenama, no ne i kvalitetom - upozorava Drk. Nastavio je kako moramo nastaviti isticati prednosti kupovine domaćih proizvoda jer od toga, zapravo, korist ima cijelo društvo – kroz nova zapošljavanja, nastavak ulaganja u proizvodne pogone, i slično. Jako je bitno promišljati prehrambenu industriju kao cjelinu i graditi sustav u kojem trebamo sve od OPG-ova, do kooperanata i nas prerađivača, govori Drk i nastavlja: "Svaki novi pogon donosi posao ne samo za njegove zaposlenike i vlasnike, već i za dobavljače i partnere u projektima planiranja i izgradnje, održavanja pogona, niz drugih industrija navezano je na proizvodnju hrane, što također generira dodatnu gospodarsku aktivnost i prilike za dobavljače na čitavom teritoriju Hrvatske. Samo tako povezani možemo napraviti taj iskorak da proizvodimo dovoljno hrane za Hrvatsku. Dakle bitni su i mali proizvođači, ali i veliki sustavi".

Na pitanje, treba li raditi na osnaživanju svijesti da je kupovanje lokalnih proizvoda i usluga od lokalnih tvrtki očuvanje radnih mjesta u zemlji kaže kako na tome treba raditi i u normalnim okolnostima, ne samo u razdoblju krize jer Hrvatska zaista ima veliki potencijal i tradiciju kvalitetne poljoprivredne proizvodnje.

- Drago mi je što posljednjih tjedana u medijima mogu vidjeti kampanje koje su usmjerene na jačanje podrške domaćim proizvođačima, ne samo u kontekstu prehrambene industrije, jer na taj način stvaramo temelje za daljnji razvoj i ulaganje u zajednicu. Prepoznali su to i veliki trgovački lanci koji domaće proizvode sve više ističu u svojim kampanjama, no to dodatno mjesto na polici moramo kroz kampanje osigurati dugoročno. Čim se situacija smiri, prijeti nam opet veliki uvoz, koji nije uvijek željene kvalitete, a direktno urušava domaću proizvodnju te posljedično radna mjesta i standard građana - kaže naš sugovornik. Nastavlja kako je Vlada reagirala pravovremeno pomažući s isplatom minimalnih plaća svima koji sz bili pogođeni protuepidemijskim mjerama i da je to bio ključan faktor da se zadrži likvidnost i potražnja na tržištu.

- A tada je bilo ključno podržati domaću proizvodnju. To su prvo prepoznali sami građani i očito su poruke koje šaljemo godinama zaživjele. Ako pitate zašto treba kupovati domaće proizvode, njih 56% posto bira domaće proizvode radi poticanja hrvatskog gospodarstva, a njih 42% to radi zbog solidarnosti s hrvatskim radnicima. To je stalno tako i kad nema virusa, no virus je neke stvari napravio tako očitima. Mislim da je to poruka svima, ne samo prehrambenoj industriji, nego i ljudima koji promišljaju budućnost Hrvatske, da bez jake proizvodnje nemamo stabilnog razvoja. A i da turizam mora biti alat promocije i kanal plasiranja što više domaćih svježih i kvalitetnih proizvoda. Jučer na farmi, danas ujutro na polici trgovine – ključni adut domaće prehrambene industrije. Oduvijek inzistiramo na kvaliteti Vindija i to je ono što potrošači prepoznaju i zbog čega uvijek iznova biraju naše proizvode. U Hrvatskoj općenito i dalje govorimo o sigurnoj proizvodnji i to je ono u čemu smo korak ispred u odnosu na uvoznu konkurenciju, a zaokruženi i strogo kontrolirani proizvodni ciklus „od polja do stola“ primjenjuje se u cjelokupnoj Grupi Vindija - niže naš sugovornik.

Dodatno, posljednjih godina Vindija ima cijeli niz GMO free proizvoda koje je javnost izvrsno prihvatila. Kaže kako je zanimljivo bilo primijetiti da građani i u pandemiji smatraju da je sama proizvodnja najsigurniji dio distribucijskog lanca.

- Svježe meso peradi iz naše zaokružene proizvodnje od valionice do gotovih proizvoda, od farme do polica trgovina dolazi u roku od 24 sata, a godišnje samostalno provodimo preko 100.000 testova sigurnosti i kvalitete u vlastitom laboratoriju - tomu ne može parirati uvozni proizvod, taj standard na našem tržištu mogu dati samo domaći proizvođači - kaže.

Pitali smo i li potrošači domaći brend i je li danas dovoljno samo biti 'domaći' kako bi dobili povjerenje potrošača?

- Povjerenje potrošača ostvarujete kontinuiranim ulaganjem u kvalitetu, koja je za Grupu Vindija jedini prihvatljivi standard u proizvodnji već više od šest desetljeća, koliko poslujemo. To je nešto što se gradi kroz godine, a da smo u tome uspjeli govori činjenica da je naš cjelokupni asortiman mlijeka 'z bregov - i svježeg i trajnog – dobio titulu mlijeka broj jedan na domaćem tržištu od samih potrošača. Od početka bilo mi je najvažnije da „Kvaliteta Vindija“ postane i ostane krilatica sa snažnim uporištem, da se pojam kvalitete vezuje uz svaku našu robnu marku, i da on proizlazi iz realnosti stvaranja naših proizvoda - odgovorio je naš sugovornik.

Dragutin Drk progovorio je i o temi oglašavanja te je li oglašavanje sada ključna karika nakon popuštanja mjera kojom bi se trebalo vratiti povjerenje potrošača. - Smatram kako smo u razdoblju pandemije opravdali povjerenje potrošača, čak štoviše, mislim da smo potvrdili poziciju lidera domaće prehrambene industrije. Nastavili smo naše marketinške aktivnosti prema kriznom planu i u razdoblju izolacije, budući da je kvalitetna komunikacija s tržištem važan činitelj povjerenja i lojalnosti kupaca te osnova uspješnog poslovanja u našem sektoru. S takvim ćemo aktivnostima nastaviti i u razdoblju pred nama kako bismo dodatno promovirali domaće porijeklo namirnica te naglasili važnost odabira proizvoda s hrvatskim potpisom kakvi izlaze iz naših pogona. No, tu smo pokazali i solidarnost s domaćim medijima koji su nam višegodišnji partneri u promociji kvalitete Vindija. Bitno je bilo da svi međusobno u ovom trenutku budemo solidarni, pa i tvrtke međusobno - kaže Drk. Iznio je uvjerenje da će trećim valom popuštanja mjera, odnosno otvaranje cjelokupnog gospodarstva, donijeti određene pomake u potrošnji te povratak „starim“ kupovnim navikama, no kako bi se vratili na razine prije krize bit će potrebno dodatno ulagati u promociju i edukaciju potrošača.

- Ovaj dobar trend kupujmo domaće, kojeg je iznjedrio virus, moramo podržati. Zato u Grupi Vindija nastavljamo s komunikacijskim aktivnostima koje su usmjerene na potrošače – preko različitih platformi, pri čemu, naravno, veliku ulogu imaju i domaći mediji, prije svega televizije i digitalne platforme. Grupa Vindija godinama kvalitetno surađuje s domaćim agencijama i medijima i podupire njihov rad kroz ulaganje u različite kampanje, s ciljem da se dodatno približimo potrošačima diljem zemlje. Sada će to još više doći do izražaja jer se moramo nasloniti jedni na druge dok se svi kanali distribucije ne normaliziraju. Vjerujem da je sinergija s medijskim sektorom ključ obostranog uspjeha, čime se, također, potiče domaće gospodarstvo. Do razumijevanja važnosti domaćeg proizvoda smo i došli putem medija, a sad i jedni i drugi, kao dvije domaće industrije s time trebamo nastaviti - iznio je Drk.

Pitali smo i misli li da bi domaći mediji mogli bolje oblikovati reklamni sadržaj prema potrebi oglašivača s obzirom na to da domaći mediji bolje poznaju publiku te njezine navike. - Jako je važno da domaći mediji prate sve trendove u oglašavanju koje nude i velike društvene on line platforme, jer smo mi velikima samo još jedno malo tržište za koje baš i ne daju puno podrške. Puno nam je lakše osmisliti i provesti kampanju s jakim domaćim igračima u digitali jer možemo postići odlične sinergije i dospjeti do svakog potrošača. Jako cijenim to što su svi najbolji domaći mediji napravili za domaće proizvođače u doba krize – pokazali su se bas pravim partnerima i volio bih da tako trajno ostane. Mi smo uvijek tu, i u dobru i u krizi, i tu smo da ostanemo. Sad nam je virus to osvijestio, nadam se da će to biti početak jednog novog, drugačijeg, partnerskog odnosa domaćih medija i domaćih proizvođača - odgovorio je. Na pitanje je li društveno odgovorno reklamirati se više preko domaćih medija i platformi u odnosu na oglašavanje preko društvenih mreža koje skoro ne zapošljavaju u zemlji niti plaćaju doprinose, PDV..., odgovorio je kako je to pitanje kojim se treba baviti cijela EU - Ako kažemo „Kupujmo hrvatsko“ u prehrambenoj industriji i to snažno promoviramo, to i sto vrijedi za sve kvalitetne hrvatske proizvode - od Varteksovih odijela koji nam je susjed u Varaždinu pa do svih vaših medija. Pratimo razvoj medijske scene u Hrvatskoj koja je fleksibilna i inovativna, pa postavlja trendove i na svjetskoj razini, što potvrđuju brojne nagrade i priznanja koje vaše medijske kuće dobivaju već godinama širom svijeta od kolega profesionalaca. Danas je sve teže doći do mladih koji sve manje gledaju klasičnu televiziju. Do njih možemo jedino putem onih digitalnih kanala i video-formata rađenih posebno za njih. Podržat ćemo svaku domaću platformu koja nam učinkovito pomaže komunicirati s tom najizazovnijom generacijom kupaca. Ono što me posebno veseli jest i da su i oni u ovoj krizi jasno poslali poruku kako im je važna kvalitetna domaća hrana i da su je spremni kupnjom podržati. To moramo zajedno osnažiti - rekao je Drk.

