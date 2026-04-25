TEŠKE OZLJEDE
Drama kod Dubrovnika: Dječaka udarila struja, hitno prebačen helikopterom u Split
U subotu oko 21 sat i 30 minuta maloljetni pacijent iz Dubrovnika transportiran je u Split zbog ozljeda koje je zadobio uslijed strujnog udara, piše Dubroniknet.hr.
Iz PU dubrovačko-neretvanske potvrdili su da je pacijent transportiran helikopterom Hrvatskog vojnog zrakoplovstva.
Naime, maloljetnik je prvotno zbrinut u Općoj bolnici Dubrovnik, no zbog težine ozljeda prebačen je u Split na daljnje liječenje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
