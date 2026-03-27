DRAMA KOD KORENICE: Snijeg ne staje, zatvorena magistrala: 'Bez struje i dalje 500 domova'

Na Plitvičkim jezerima napadalo je otprilike metar snijega, a u Korenici gotovo 80 centimetara te stanovnici imaju velikih problema s ispadima električne mreže, odnosno pucanjem vodova dalekovoda tako da dio ralica mora pomagati HEP-ovim radnicima kako bi se ponovno uspostavila električna mreža, piše RTL za koji je načelnik Hrvoje Matejčić rekao da je oko 500 kućanstava i dalje bez struje, uglavnom u rubnim dijelovima Korenice i selima oko Plitvičkih jezera.

Iz HAK-a navode da je zbog snijega zatvorena magistrala, a iz Komunalca su na Facebooku ranije naveli da je zbob nesreće bio veliki zastoj.

- Komunalac sa svojim vozilima kreće u čišćenje parkirališta za kamione na Borju i ispred restorana Borje kako bi se putnici mogli okrijepiti i ugrijati dok se D1 od Borja do Prijeboja ne pusti u promet - stoji u objavi.

Izvijestili su također kako je otežan uspon iz Vrela na Pogledalo u smjeru Otočca te kako HEP otklanja kvarove, ali javljaju se i novi. Također, HEP motornim saonicama prebacuje ljude i opremu na lokacije kvarova, a Korenica povremeno gubi električnu energiju.

Apelirali su na sve građane da štede baterije na mobitelima jer nitko sa sigurnošću ne može reći kada će opskrba električnom energijom biti normalizirana.

- Nikako da se poboljša, stalno variramo, radnici HEP-a poprave dio pa nastane novi kvar, oko 500 ljudi je i dalje bez struje. S novim vjetrom i ovom situacijom bojim se da nećemo ništa bolje napraviti tijekom noći - rekao je Matejčić.

Dodao je i kako cijelo vrijeme surađuju s hitnim službama te je ponovno apelirao na stanovnike da prate upute:

- Cijelo vrijeme smo na dispoziciji hitnim službama, nismo uspjeli obaviti sav posao koji je bitan za stanovnike, sanitet, trudnicu koja treba sutra roditi trebalo je prevesti do bolnice, ljudi su se gubili u šumi. I za sve to je ralica morala ići probiti put. Ljude smo pozvali da prate te upute i zahvalan sam ljudima. Pozvali smo ih zbog bojazni od nedostatka struje, da napune mobitele, ako bi trebali pomoć ili službe...

