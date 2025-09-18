DRAMA NA A3 Ostao zarobljen u kamionu nakon teškog sudara!

U težoj prometnoj nesreći na A3 kod Rugvice u smjeru Zagreba u četvrtak oko 9:45 vatrogasci su spašavali vozača koji je ostao zarobljen u kamionu, potvrdili su vatrogasci.

U nesreći su sudjelovala dva teretna vozila i jedan automobil, a policija je na terenu te obavlja očevid. Okolnosti nesreće bit će poznate po dovršetku očevida, potvrdila nam je policija.

- Velika je gužva na mjestu nesreće, tu su i hitna i policija koliko vidimo. Sad smo prošli iz suprotnog smjera, čini nam se da nijedan trak nije otvoren za promet. Mislim da su svi preživjeli, priča nam čitatelj.

- Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Rugvica i Otok Svibovski u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom, kolona je 2 km - piše HAK.