Obavijesti

News

Komentari 4
FOTO

DRAMA NA A3 Ostao zarobljen u kamionu nakon teškog sudara!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
DRAMA NA A3 Ostao zarobljen u kamionu nakon teškog sudara!
4
Foto: Čitatelj 24sata

Na teren su pozvali i policiju te im dojavili o zarobljenom muškarcu

U težoj prometnoj nesreći na A3 kod Rugvice u smjeru Zagreba u četvrtak oko 9:45 vatrogasci su spašavali vozača koji je ostao zarobljen u kamionu, potvrdili su vatrogasci.

U nesreći su sudjelovala dva teretna vozila i jedan automobil, a policija je na terenu te obavlja očevid. Okolnosti nesreće bit će poznate po dovršetku očevida, potvrdila nam je policija.

- Velika je gužva na mjestu nesreće, tu su i hitna i policija koliko vidimo. Sad smo prošli iz suprotnog smjera, čini nam se da nijedan trak nije otvoren za promet. Mislim da su svi preživjeli, priča nam čitatelj.

ZAVRŠIO JE NA HITNOJ Drama u Zagorju: Igrači zatočili i napali suca nakon utakmice! Policija trojicu odvela u zatvor?
Drama u Zagorju: Igrači zatočili i napali suca nakon utakmice! Policija trojicu odvela u zatvor?

- Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Rugvica i Otok Svibovski u smjeru Bregane, vozi se jednim trakom, kolona je 2 km - piše HAK.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?
MISTERIJ U MEĐIMURJU

Brutalna egzekucija u šumi: Mihael je žrtva veće urote?

Iz zatvora je izašao 12 dana prije smrti. Bio je povremeni konzument narkotika. Kad su ga pronašli, i dalje je imao svoj sat, srebrni lanac i novčanik. Tajnu ubojstva krije mobitel?
Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'
PREŽIVJETI POSKUPLJENJE

Umirovljenici ogorčeni Vladinim 'paketom pomoći': 'Oni pričaju o '41... Ja moram raditi i s 80...'

Ivanka Strbad čisti stan da 'pokrpa' mirovinu. 'Političari su nam zgazili dostojanstvo, a lijepo žive',, kažu ona i prijatelji s kuglanja
Hodao s bombom po Zagrebu, uperio pištolj u policajce! Doma mu našli pravi arsenal oružja
PUCAO PO DUBRAVI I NOVOM ZAGREBU

Hodao s bombom po Zagrebu, uperio pištolj u policajce! Doma mu našli pravi arsenal oružja

Kod osumnjičenika je tijekom postupanja pronađen cijeli niz sumnjivih predmeta i zabranjenih tvari

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025