Obavijesti

Sport

Komentari 2
ZAVRŠIO JE NA HITNOJ

Drama u Zagorju: Igrači zatočili i napali suca nakon utakmice! Policija trojicu odvela u zatvor?

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Drama u Zagorju: Igrači zatočili i napali suca nakon utakmice! Policija trojicu odvela u zatvor?
Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Incident u Mihovljanu. Sudac zatočen i napadnut nakon utakmice Rudara i Oroslavja. Intervenirala policija, a sudac završio na hitnoj. Hoće li Mihovljan izgubiti mjesto na državnom prvenstvu

Amaterski nogomet često ima treće poluvrijeme, barem u onom pozitivnom tonu, kroz druženje igrača i razmjenu dojmova. Ali niže lige znaju donijeti i drugu, njegovu lošu stranu. Upravo se to dogodilo u Mihovljanu u Hrvatskom zagorju u ponedjeljak, gdje je domaćin Rudar remizirao s Oroslavjem 1-1 u Prvoj županijskoj ligi veterana.

Nezadovoljni odlukama suca Stjepana Mihaljinca, koji im je isključio dvojicu igrača Tomicu Mikaca i Nikolu Kuternika, nekolicina igrača i predstavnici Rudara zatočili su ga u klupskim prostorijama, naguravali ga i prijetili mu, piše Zagorje International. Zbog svega je intervenirala i policija.

Nesretni sudac dva je sata davao iskaz u policijskoj postaji, a s obzirom na pretrpljeni šok završio je i na hitnoj gdje su mu pružili pomoć. Policija je privela dvojicu nogometaša i predstavnika Rudara, nalaze se u istražnom zatvoru, javlja isti izvor. Policijskoj upravi Krapinsko-zagorskoj poslali smo upit o slučaju, odgovor ćemo objaviti po primitku.

Upravo bi klub iz Mihovljana trebao predstavljati Krapinsko-zagorsku županiju na državnom prvenstvu koje se održava od 26. do 28. rujna u Vinkovcima. Ali, nakon nemilih događaja, možda ih ipak netko zamijeni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom prošle godine u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...
MELEM ZA OČI

FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...

One su jedne od najpoznatijih voditeljica na svijetu. Bez njih su utakmice Lige prvaka nezamislive, a mi vam donosimo tko su one...
FOTO Sjećate li se mene? Ovo su zaboravljeni hajdukovci, jedan je napuhao 3,3 promila...
PREPOZNAJETE LI IH?

FOTO Sjećate li se mene? Ovo su zaboravljeni hajdukovci, jedan je napuhao 3,3 promila...

Prisjetili smo se igrača koji su posljednjih desetak godina godina igrali na Poljudu. Neki su ostavili trag, a neki u potpunosti podbacili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025