Drama u Zagorju: Igrači zatočili i napali suca nakon utakmice! Policija trojicu odvela u zatvor?

Amaterski nogomet često ima treće poluvrijeme, barem u onom pozitivnom tonu, kroz druženje igrača i razmjenu dojmova. Ali niže lige znaju donijeti i drugu, njegovu lošu stranu. Upravo se to dogodilo u Mihovljanu u Hrvatskom zagorju u ponedjeljak, gdje je domaćin Rudar remizirao s Oroslavjem 1-1 u Prvoj županijskoj ligi veterana.

Nezadovoljni odlukama suca Stjepana Mihaljinca, koji im je isključio dvojicu igrača Tomicu Mikaca i Nikolu Kuternika, nekolicina igrača i predstavnici Rudara zatočili su ga u klupskim prostorijama, naguravali ga i prijetili mu, piše Zagorje International. Zbog svega je intervenirala i policija.

Nesretni sudac dva je sata davao iskaz u policijskoj postaji, a s obzirom na pretrpljeni šok završio je i na hitnoj gdje su mu pružili pomoć. Policija je privela dvojicu nogometaša i predstavnika Rudara, nalaze se u istražnom zatvoru, javlja isti izvor. Policijskoj upravi Krapinsko-zagorskoj poslali smo upit o slučaju, odgovor ćemo objaviti po primitku.

Upravo bi klub iz Mihovljana trebao predstavljati Krapinsko-zagorsku županiju na državnom prvenstvu koje se održava od 26. do 28. rujna u Vinkovcima. Ali, nakon nemilih događaja, možda ih ipak netko zamijeni.