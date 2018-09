Avion na JFK-u u karanteni, putnici kašlju i imaju vrućicu

Zrakoplov Emiratesa koji je došao iz Dubaija stavljen je u karantenu na aerodromu JFK u New Yorku nakon što se 100 od 500 putnika razboljelo. Žale se na kašalj i vrućicu, javlja Independent.

BREAKING: 100 people quarantined on plane at JFK after people began displaying flu-like symptoms. Emirates flight originated from Dubai. Federal health officials responding. Video courtesy: passenger Erin Sykes pic.twitter.com/78sOU4Q78j — Kristin Thorne (@KristinThorne) September 5, 2018

CDC officials are on the scene after a flight originating from Dubai landed at New York's JFK Airport with dozens of passengers reported feeling ill https://t.co/k9nXTae3h5 pic.twitter.com/WXSPHdPj3v — CNN Breaking News (@cnnbrk) September 5, 2018

Aviokompanija kaže da je svega 10 oboljelih i da su ih odmah pregledali liječnici, a ABC News javlja da je hitna odvezla i članove posade.

Emirates flight crew being loaded into Ambulances at JFK Airport after about 100 become ill with temperatures over 100 degrees on flight from Dubai. Aircraft remains quarantined. pic.twitter.com/5zXrgGpBu3 — Sam Sweeney (@SweeneyABC) September 5, 2018

NBC javlja kako je troje ljudi prevezeno u bolnicu, a glasnogovornik gradonačelnika Billa de Blasia kaže kako je avion bio stao u Meki gdje je trenutno vlada gripa.

U zračnoj luci su hitna pomoć, vatrogasci i protuterorističke jedinice.