Drama na Plitvicama: U požaru ozlijeđena dvojica vatrogasaca

Dva vatrogasca ozlijeđena su tijekom gašenja požara u subotu na drvenoj kući u sklopu turističkog kompleksa Etno House na Plitvičkim jezerima.

- Požar je bio zaista velik i kolege su dehidrirale. Jedan od njih se poskliznuo i pao te je ozlijedio leđa. Obojicu je odvezla Hitna u karlovačku bolnicu i dobro su – rekao nam je zapovjednik Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije Hrvoje Ostović. Dodao je kako jednog od te dvojice kolega upravo otpuštaju iz bolnice, dok će onog s ozlijeđenim leđima zadržati u bolnici.

Foto: VZŽ Ličko-senjske

- Situacija je bila vrlo ozbiljna jer je postojala opasnost da se požar munjevito raširi jer se radi o kompleksu drvenih kuća – rekao je naš sugovornik. Dodao je kako je u razgovoru na terenu doznao da su u trenutku izbijanja požara u kući bili gosti i to stranci. Ali nitko od njih nije, nasreću, ozlijeđen. Požar je krenuo s potkrovlja i vrlo brzo proširio se na ostatak kuće. Samo stepenice dijelile su kuću u plamenu od druge kuće, dok je plamen bio zahvatio nadstrešnicu treće kuće. Postojala je velika opasnost da se požar raširi te su vatrogasci morali djelovati brzo. Dodatna otežana okolnost bila je i ta što u ovom etno drvenom kompleksu nema hidranta.

- Zato smo u pomoć pozvali osam okolnih vatrogasnih društava da nam se pridruže. Ispumpali smo svu vodu iz bazena za goste, koristili smo i onu iz šterni, ali to nije bilo dovoljno. Morali smo cisternama otići do jezera Kozjak na samim Plitvicama i pumpama usisati jezersku vodu – rekao nam je zapovjednik. A jezero Kozjak je oko četiri kilometara udaljeno od samog etno-kompleksa u kojem je gorila kuća. Vatrogasci su doslovce morali voziti cisterne do jezera i ići po vodu kako bi ugasili požar.

Foto: VZŽ Ličko-senjske

U nedjelju će policijski očevid pokazati kako je krenula vatra, no moguće je da je uzrok udar groma jer je u poslijepodnevnim satima bilo nevrijeme s puno grmljavine u tom području. Požar je krenuo oko 14.30, a ugašen je oko 19.30. Tijekom noći na požarištu će biti petorica vatrogasaca koji će nadgledati izdimljavanje. Naš sugovornik kaže da je drvo brzogoriv materijal koji još dugo tinja nakon gašenja pa se mora razgrtati i dodatno zalijevati vodom kako sve opet ne bi planulo. Zato su bagerom razgrnuli izgorenu kuću na požarištu iza koje nije ostalo gotovo ništa.

- Pohvalio bih i odličnu reakciju zaposlenika kompleksa koji su u prvim trenucima gašenja, dok još nije stigla pomoć kolega, donosili vodu našim dečkima kako ne bi dehidrirali, a nakon požara i hranu. Divni su – rekao je Ostović. Na terenu je sveukupno izašao 41 vatrogasac sa 17 vatrogasnih vozila.

Zahvaljujući brzoj intervenciji požar se na kraju nije proširio na ostale objekte, a vatrogasci su zaštitili i kotlovnicu s pećima i sustavom grijanja unutar kompleksa.

Neslužbeno, u požaru je ozlijeđen i jedan zaposlenik kompleksa.