TAJNO GLASOVANJE

Drama na Ustavnom sudu: Za šefa izabrali Staničića, petero sudaca napustilo sjednicu...

Piše Snježana Krnetić,
Frane Staničić je novi predsjednik Ustavnog suda (arhiva) | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Izboru je pristupilo osam sudaca, dok su suci Andrej Abramović, Sanja Bezbradica Jelavić, Biljana Kostadinov, Lovorka Kušan i Goran Selanec napustili sjednicu prije početka glasovanja.

Ustavni sud na današnjoj sjednici odlučivao je o izboru predsjednika i zamjenice predsjednika Ustavnog suda za naredno mandatno razdoblje. Tajnim glasovanjem za predsjednika Ustavnog suda tajnim glasovanjem sa osam glasova izabran je prof. dr. sc. Frane Staničić, kojem četverogodišnji mandat počinje teći 13. listopada 2025., istekom mandata sadašnjeg predsjednika dr. sc. Miroslava Šeparovića. Za zamjenicu predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske imenovana je sa osam glasova izv. prof. dr. sc. Maša Marochini Zrinski na mandat od dvije godine koji počinje teći istekom sudačkog mandata zamjenika predsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske dr. sc. Mati Arloviću.

Od trinaest sutkinja i sudaca Ustavnog suda glasovanju za predsjednika i zamjenicu predsjednika pristupilo je osam sudaca, dok su suci Andrej Abramović, Sanja Bezbradica Jelavić, Biljana Kostadinov, Lovorka Kušan i Goran Selanec napustili sjednicu Suda prije početka glasovanja.

 - Kao što sam i najavio, održali smo sjednicu i izabrali novog predsjednika i novu zamjenicu. Novi predsjednik je profesor dr. Frane Staničić, a zamjenica izvanredna profesorica Marochinski Zrinski. Time smo poslali snažnu poruku da dvoje sudaca različitih svjetonazora mogu upravljati Sudom. Time pokazujemo stabilnost, ali i poruku političarima koji to komentiraju da će Ustavni sud suditi temeljem zakona i Ustava. Staničić stupa na dužnost 13. listopada, istekom mog mandata, a Marochinski Zrinski istekom dosadašnjeg zamjenika Mate Arlovića - rekao je Šeparović, piše Jutarnji list.

Uskoro više...

