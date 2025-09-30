Imovinska kartica novog šefa Ustavnog suda: Evo što ima od nekretnina, auta, ušteđevine...

Prema imovinskoj kartici novi predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić kao sudac navedenog suda mjesečno je primao plaću od 4.362 eura neto, a ima i jednokratne prihode od 2.000 i 5.453 eura. Supruga mu radi u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture s neto plaćom od 1.900 eura neto mjesečno.

Od nekretnina Staničić posjeduje stan u Zagrebu površine 92,8 kvadrata procijenjen na 280.000 eura, garažu u Zagrebu od 16,7 kvadrata vrijednu 20.000 eura, sa suprugom je suvlasnik kuće u Baškoj Vodi površine 101 kvadrata procijenjene na 240.000 eura, građevinskog zemljišta u Baškoj vodi od 356 kvadrata koje je procijenjeno na 106.800 eura dok je supruga u polovici suvlasnica tri livade u okolici Omiša ukupne vrijednosti 13.680 eura.

Novi predsjednik Ustavnog suda vlasnik je automobila Mazda CX5 iz 2022. vrijedna 30.000 eura dok supruga je vlasnica Opel Astra iz 2021. procijenjena na 16.000 eura. Staničić posjeduje i dionice te vrijednosne papire. U njegovom vlasništvu su 63 dionice Hrvatskog Telekoma, dok supruga posjeduje 200 dionica Societe Generale S.A. te trezorske zapise. Bračni par ima i tri štednje ukupne vrijednosti 192.728 eura. Od toga je 3871 euro pokloni za rođenje djeteta i slično.

Više o ovoj temi pročitajte OVDJE.