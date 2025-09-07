Drama na Velebitu: Vojnim helikopterom spašavali teško ozlijeđenu planinarku

Pripadnici Hrvatske vojske i Hrvatske gorske službe spašavanja izveli su u nedjelju zahtjevnu akciju spašavanja na području Svetog Brda na južnom Velebitu. Naime, na zahtjev Operativnog centra civilne zaštite, oko 14 sati u akciju je upućen helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Mi-171 Sh iz sastava 385. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila.

Helikopter je prevezao dva pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga i četiri pripadnika HGSS-a do područja nesreće, gdje se nalazila ozlijeđena ženska osoba.

Prvi su na mjesto događaja stigla dvojica spašavatelja HGSS-a stanice Gospić, koji su zemaljskim putem došli do unesrećene i pružili joj prvu pomoć. Nakon zbrinjavanja, planinarku je preuzeo tim HGSS-a i HRZ-a te helikopterom prevezao u vojarnu “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku, gdje je u 15:17 sati predana timu Hitne medicinske pomoći.