Obavijesti

News

Komentari 1
BRZA I PRAVOVREMENA AKCIJA

Drama na Velebitu: Vojnim helikopterom spašavali teško ozlijeđenu planinarku

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Drama na Velebitu: Vojnim helikopterom spašavali teško ozlijeđenu planinarku
Foto: HRZ/ D. Vujević

Prvi su na mjesto događaja stigla dvojica spašavatelja HGSS-a stanice Gospić, koji su zemaljskim putem došli do unesrećene i pružili joj prvu pomoć

Pripadnici Hrvatske vojske i Hrvatske gorske službe spašavanja izveli su u nedjelju zahtjevnu akciju spašavanja na području Svetog Brda na južnom Velebitu. Naime, na zahtjev Operativnog centra civilne zaštite, oko 14 sati u akciju je upućen helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Mi-171 Sh iz sastava 385. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila.

Helikopter je prevezao dva pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga i četiri pripadnika HGSS-a do područja nesreće, gdje se nalazila ozlijeđena ženska osoba.

Prvi su na mjesto događaja stigla dvojica spašavatelja HGSS-a stanice Gospić, koji su zemaljskim putem došli do unesrećene i pružili joj prvu pomoć. Nakon zbrinjavanja, planinarku je preuzeo tim HGSS-a i HRZ-a te helikopterom prevezao u vojarnu “Pukovnik Mirko Vukušić” u Zemuniku, gdje je u 15:17 sati predana timu Hitne medicinske pomoći.

TRAGEDIJA Tragedija! Dvije žene quadom sletjele u provaliju na Velebitu. Jedna mrtva, druga je u bolnici
Tragedija! Dvije žene quadom sletjele u provaliju na Velebitu. Jedna mrtva, druga je u bolnici

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!
OGROMNA PREVARA

Tisuće Hrvata ostale bez novca, urušila se piramidalna shema!

Priča o stabilnom prinosu, udvostručenju uloga i novcu koji "samo sjeda na račun" završila je kao klasična Ponzijeva shema. Platforma se urušila, a tisuće Hrvata ostale su bez novca
Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu. Neće mu suditi
NIJE KAZNENO ODGOVORAN

Dječak (13) koji je htio silovati majku svog prijatelja mogao bi završiti u domu. Neće mu suditi

Kad dijete nema 14 godina, ono se ne može tretirati kaznenopravno, ali se po rješenju Zavoda za socijalnu skrb uključuje u tretman, bilo kroz instituciju ili izvaninstitucionalnu skrb, kaže socijalna pedagoginja Matea Babić.
FOTO Traktor po cijeni stana u Zagrebu i bik od čak 1196 kila: Evo prizora sa sajma u Gudovcu
MEĐUNARODNI JESENSKI SAJAM

FOTO Traktor po cijeni stana u Zagrebu i bik od čak 1196 kila: Evo prizora sa sajma u Gudovcu

Najljepšim traktorom smatraju Valtru, finskog proizvođača, a najskuplji primjerak na sajmu u Gudovcu je Fendt 728 Vario, čija se cijena na tržištu kreće oko 300.000 eura (bez PDV-a), ovisno o razini opreme

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025