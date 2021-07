U dvostanom avionskom letu od američog Dallasa do Charlottea u Sjevernoj Karolini, stjuardese su ljepljivom trakom zalijepile za sjedalo ženu koja je ured leta pokušala otvoriti vrata i izaći iz aviona, piše TMZ.

Na videu koji je objavljen na društvenim mrežama korisnika TikTok-a @lol.ariee prikazana je sijeda žena sa srebrnom ljepljvom trakom preko usta, a ruke i tijelo zalijepljene su joj za sjedalo. Čuje se vriska dok su putnici izlazili iz aviona. Nitko nije htio reći što se događa pa je kod putnika nastala panika.

Taman pred slijetanje, žena je pokušala je otvoriti vrata aviona jer je osjećala potrebu za izaći vani. Dok su je stjuardese smirivale, žena je napala i ugrizla jednu od njih.

- Morate me pustiti iz ovog aviona, moram izaći - vrištala je žena, lupajući rukama po vratima aviona.

Oko 1.30 ujutro, sat i pol od polijetanja, stjuardese su upalile sva svjetla u avionu, žurno zaključavale wc-e i međusobno šaputale. Zbunjeni putnici su se prepali.

- Bilo je kaotično, nitko nije znao što se događa - napisala je putnica koja je objavila video.

Let je kasnio tri sata, a tek sat vremena nakon uzlijetanja žena je imala ispad.

Pilot ih je upozorio da ostanu na svojim mjestima zbog 'trenutačno loše situacije u avionu'.

- Čujemo sve jače i jače vrištanje - rekla je djevojka na društvenim mrežama.

Prema navodima stjuardesa, žena je imala neki mentalni problem, a smirivale su je svih pet stjuardesa.

Osoblje hitne službe dočekali su let s nosilima, vidljivo na videu, i odveli ženu u bolnicu. Također joj je do daljnjega zabranjen let tim avioprijevoznikom American Airlines.

Posada ima pravo učiniti sve kako bi osigurala siguran let svim putnicima.