Drama u Brodarici: "Prijetite mi? E, onda nema u školu..."

Kako ćeš druge moje kolege maltretirati? Jel’ još smišljaš ili ti se pamet istrošila na meni? Tko si ti da me tjeraš iz škole? Opančarko ortodoksna. Za svaki moj dan proveden u Domovinskom ratu dobit ćeš jedan plakat. Danas branim zemlju...

Poruke su to oblijepljene u ponedjeljak na vratima zgrade Osnovne škole u Brodarici kraj Šibenika koje je napisao domar te škole Goran Macura (49). On već nekoliko mjeseci ondje radi na zamjeni. Tvrdi da je prosvjedovao zbog prijetnji otkazom jer podržava ponovni izbor dosadašnjeg ravnatelja škole Emila Božikova, koji je na toj funkciji od 2005. godine. Zbog svega je je zaključao ulazna vrata škole iznutra i nikoga nije puštao. Nastava je zbog toga kasnila 15 minuta, a kasnila bi i više da nije intervenirala policija. On im se mirno predao. Policija smatra bitnim “da muškarac nikome nije prijetio niti je sebe ili bilo koga drugog na bilo koji način doveo u opasnost”. Zasad neće pokrenuti kaznenu ni prekršajnu odgovornost, no o tome će odlučiti tek kad prikupe dodatne informacije i obave konzultacije s DORH-om.

Navodno je Simona Mesarek, predsjednica Školskog odbora te škole, prijetila domaru otkazom jer je bio na strani dosadašnjeg ravnatelja. Ravnatelj Emil Božikov još nije odlučio o eventualnom sankcioniranju domara.

[video: 1203593 / Škola u Brodarici u kojoj se zabarikadirao domar]

- Još nema dovoljno informacija. Prema onome što znam, domar je u školi napravio mali performans, s plakatima ili transparentima i bananama. Natpisima je upozoravao na ‘brodaričke šerife’, koji bi se mogli okliznuti - rekao nam je Božikov. U tijeku je, dodaje, izbor novog ravnatelja, “pa traju i pritisci koji su, ovaj put, čini se, prešli granice lobiranja”.

- Izgleda da su domaru u subotu prijetili otkazom, a on je na to vrlo emotivno reagirao jer je upravo postao otac i posao mu je jako važan - rekao nam je Božikov. Za sve je, navodno, “kriva” Simona Mesarek, predsjednica Školskog odbora te škole, koja tvrdi da izjave ravnatelja nisu istinite, ali zasad ne želi ništa više reći. Komentar odbija i nova ravnateljica Maja Morić.

Emil Božikov ravnatelj će biti do 28. veljače, kad će ga zamijeniti nova ravnateljica Maja Morić. Zbog svega Ministarstvo obrazovanja u Brodaricu šalje inspekciju i traži pismeno očitovanje.

- Odmah po saznanju za navedeni događaj, ministrica Divjak je naložila da se zatraži očitovanje škole te je odmah pokrenut inspekcijski nadzor vezan uz izbor ravnatelja kako bi se utvrdile sve činjenice - objavilo je Ministarstvo.

Tema: Hrvatska