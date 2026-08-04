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blizu Jemena

Drama u Crvenom moru: Balistički projektil pogodio indijski brod, potonuo je

Piše HINA,
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Drama u Crvenom moru: Balistički projektil pogodio indijski brod, potonuo je
Foto: Stringer
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Indijske rafinerije su naftu na Bliskom istoku počele kupovati tako da su za njenu isporuku odgovorni sami prodavači otkako su hutisti napali nekoliko saudijskih tankera, piše Reuters

Balistički projektil pogodio je brod blizu Jemena koji je plovio pod indijskom zastavom, zbog čega je potonuo, no svih 14 članova posade je spašeno, kazao je indijski ministar pomorstva Sarbananda Sonowal u utorak na društvenoj mreži X. Svih 14 članova posade, uključujući 13 indijskih državljana, spasila je jemenska obalna straža te su prevezeni u luku Moka, rekao je Sonowal.

Komercijalno plovilo MSV Faize Noore Oliya potonulo je u Crvenom moru blizu obale Jemena 4. kolovoza, objavilo je indijsko ministarstvo vanjskih poslova, dodajući da je u komunikaciji s jemenskim vlastima glede tog incidenta.

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Indijske rafinerije su naftu na Bliskom istoku počele kupovati tako da su za njenu isporuku odgovorni sami prodavači otkako su hutisti napali nekoliko saudijskih tankera, piše Reuters.

Hutisti remete promet u Crvenom moru blizu obale Jemena jer žele blokadu saudijskog izvoza, što proširuje američko-iranski sukob koji je već ograničio opskrbu naftom koja prolazi Hormuškim tjesnacem.

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