Drama u Grčkoj: Turisti ostavili uplakanu bebu u autu, policija razbila prozor da je spasi

Grčka policija je u nedjelju oko 20 sati razbila prozor na parkiranom automobilu na Kreti kako bi izvukla bebu koju su roditelji ostavili zaključanu, piše Greekcitytimes.

Dijete, koje je bilo u opasnosti od toplotnog udara, plakalo je u automobilu koji je bio parkiran u gradu Haniji. Nakon nekog vremena do automobila su stigli i roditelji koji su s drugim djetetom otišli u šetnju i razgledavanje znamenitosti.

Kako navode grčki mediji, radi se o bračnom paru iz Japana, koji je priveden u policijsku postaju zbog izlaganja djeteta opasnosti.

Naši vatrogasci upozoravaju

Iz Javne vatrogasne postrojbe Sinj upozorili su ranije građane na moguće posljedice ostavljanja djece i bližnjih u zaključanim automobilima u ljetnim mjesecima. Čak i uz otvoren prozor, dok je automobil parkiran u hladu, temperature u vrlo kratkom roku mogu 'skočiti' sve do nepodnošljivih...

- Zadnjih godina često se događa da netko ostavi dijete u automobilu, dok je vanjska temperatura visoka. Svi smo svjesni opasnosti do kojih mogu dovesti ovakvi događaji. Unatoč tome, svjedoci smo događaja da roditelj ode nešto obaviti ‘na minutu’, pa se na kraju zadrži duže od predviđenog. Podsjećamo i na slučaj kad je roditelj zaboravio da je dijete automobilu, jer je mislio da ga je ostavio u vrtiću. Bez obzira na djelomično otvoren prozor vozila, temperatura će se podignuti. Dijete koje se nađe u ovakvoj situaciji vrlo brzo će dehidrirati i/ili doći će do toplotnog udara, što može dovesti do teških oštećenja organa i čak smrti. Ako se nađemo u situaciji da vidimo da je dijete samo u zaključanom automobilu, trebamo što hitnije pozvati vatrogasce ili policiju - poručuju sinjski vatrogasci, koji su priložili i tablicu koja prikazuje odnos temperature u automobilu i vani - objasnili su iz JVP-a Sinj svoju objavu, prenosi Ferata.