Nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici, kaže nam jedan od svjedoka pucnjave u Novom Zagrebu...
VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'
Mirno i sunčano jutro u zagrebačkom Središću naglo je prekinuto zvucima pucnjeva. Kako doznaju 24sata, Leon Lučić, nekadašnji policajac i TV zvijezda iz serije Krim tim 2, propucao je muškarca u nogu.
Policija je potvrdila kako je osumnjičeni za napad pod njihovim nadzorom
POGLEDAJTE VIDEO: Trenutak pucnjave
Pokretanje videa...
- Leon je jutros sjedio u lokalnom kafiću. Bio je normalan, šutio je kao i inače - govori nam jedan od susjeda iz kvarta.
Dodaje da se Lučić u kafiću zadržao neko vrijeme, a nakon toga je otišao prema svojoj zgradi.
- Onda je došao drugi muškarac, tražio je Leona, rekao je 'gdje je Leon, pi**a', nakon toga je sjeo u svoj Porsche i otišao prema zgradi - kaže nam dalje susjed.
Ubrzo nakon toga, prepričava, čula se pucnjava. Kvart je završio pod opsadom, područje je preplavila policija.
Pogledajte video
Pokretanje videa...
- Došla je hitna, ubrzo i policija a nakon toga i specijalci. Svi mi znamo tko je Leon Lučić, ali nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici - kaže za 24sata šokirani susjed koji je svjedočio drami u Središću.
Mirnim kvartom proširila se zabrinutost, jedan stanovnik kazao nam je kako su dobili informaciju da dođu po djecu u školu...
Lučić je nakon pucnjave pobjegao u obližnju zgradu, gdje ga je savladala policija.
O cijelom događaju oglasio se i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
- Oko 10:30 zagrebačka je policija dobila dojavu da je došlo do sukoba dvije muške osobe i da je došlo do pucnjave. Jedna je osoba ozlijeđena, medicinski je zbrinuta i još nemamo informacije o razini ozljeda. Osumnjičenik se nalazi pod nadzorom policije i provodi se kriminalistička istraga - kazao je Božinović za Dnevnik.hr.
Posebno je izdvojio dvije stvari.
- Prvo, nitko od građana nije ozlijeđen. Drugo, brzina reakcije, profesionalnost i učinkovitost policije bila je, ako to ovdje javno mogu reći, bila za svaku pohvalu - kazao je Božinović.
Ovdje pratite sve o pucnjavi u Novom Zagrebu iz minute u minutu