SVJEDOK PUCNJAVE

VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'

Piše Renato Jukić, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'
Nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici, kaže nam jedan od svjedoka pucnjave u Novom Zagrebu...

Mirno i sunčano jutro u zagrebačkom Središću naglo je prekinuto zvucima pucnjeva. Kako doznaju 24sata, Leon Lučić, nekadašnji policajac i TV zvijezda iz serije Krim tim 2, propucao je muškarca u nogu.

Gospić: Nastavak suđenja Leonu Lučiću za pokušaj iznude
Policija je potvrdila kako je osumnjičeni za napad pod njihovim nadzorom

POGLEDAJTE VIDEO: Trenutak pucnjave

Trenutak pucnjave u Središću
Trenutak pucnjave u Središću

- Leon je jutros sjedio u lokalnom kafiću. Bio je normalan, šutio je kao i inače - govori nam jedan od susjeda iz kvarta.

Dodaje da se Lučić u kafiću zadržao neko vrijeme, a nakon toga je otišao prema svojoj zgradi.

POLICAJAC, TV ZVIJEZDA I UHIĆENIK Tko je Leon Lučić? Od inspektora u seriji Krim tim 2 do iznuda, suđenja i pucnjave u Središću!
Tko je Leon Lučić? Od inspektora u seriji Krim tim 2 do iznuda, suđenja i pucnjave u Središću!

- Onda je došao drugi muškarac, tražio je Leona, rekao je 'gdje je Leon, pi**a', nakon toga je sjeo u svoj Porsche i otišao prema zgradi - kaže nam dalje susjed.

Pucnjava u zagrebačkom Središću, policija privela napadača
Pucnjava u zagrebačkom Središću, policija traga za napadačem
Ubrzo nakon toga, prepričava, čula se pucnjava. Kvart je završio pod opsadom, područje je preplavila policija.

Trenutak kad su specijalci ušli u zgradu
Trenutak kad su specijalci ušli u zgradu

- Došla je hitna, ubrzo i policija a nakon toga i specijalci. Svi mi znamo tko je Leon Lučić, ali nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici - kaže za 24sata šokirani susjed koji je svjedočio drami u Središću.

Mirnim kvartom proširila se zabrinutost, jedan stanovnik kazao nam je kako su dobili informaciju da dođu po djecu u školu...

pucnjava u Središću VIDEO Ovo je trenutak kad su specijalci ušli u zgradu u Zagrebu i uhitili Leona Lučića
VIDEO Ovo je trenutak kad su specijalci ušli u zgradu u Zagrebu i uhitili Leona Lučića

Lučić je nakon pucnjave pobjegao u obližnju zgradu, gdje ga je savladala policija.

O cijelom događaju oglasio se i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Pucnjava u zagrebačkom Središću, policija traga za napadačem
- Oko 10:30 zagrebačka je policija dobila dojavu da je došlo do sukoba dvije muške osobe i da je došlo do pucnjave. Jedna je osoba ozlijeđena, medicinski je zbrinuta i još nemamo informacije o razini ozljeda. Osumnjičenik se nalazi pod nadzorom policije i provodi se kriminalistička istraga - kazao je Božinović za Dnevnik.hr.

SPECIJALCI ISPRED ZGRADE FOTO Opsadno stanje u Novom Zagrebu. Blokirali ulice dok su tražili napadača nakon pucnjave
FOTO Opsadno stanje u Novom Zagrebu. Blokirali ulice dok su tražili napadača nakon pucnjave

Posebno je izdvojio dvije stvari.

- Prvo, nitko od građana nije ozlijeđen. Drugo, brzina reakcije, profesionalnost i učinkovitost policije bila je, ako to ovdje javno mogu reći, bila za svaku pohvalu - kazao je Božinović.

Ovdje pratite sve o pucnjavi u Novom Zagrebu iz minute u minutu

VIDEO EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao
EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao
Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu
POLICAJAC I GLUMAC

Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu

Nakon policijske karijere, kao glumac-naturščik pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2
EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao
VIDEO

EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao

Pucnjava je uznemirila građane u Zagrebu u srijedu prijepodne. Naš čitatelj uhvatio je trenutak pucnja
