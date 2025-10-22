VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'

Mirno i sunčano jutro u zagrebačkom Središću naglo je prekinuto zvucima pucnjeva. Kako doznaju 24sata, Leon Lučić, nekadašnji policajac i TV zvijezda iz serije Krim tim 2, propucao je muškarca u nogu.

Policija je potvrdila kako je osumnjičeni za napad pod njihovim nadzorom

POGLEDAJTE VIDEO: Trenutak pucnjave

Pokretanje videa... 00:42 Trenutak pucnjave u Središću | Video: čitatelj/24sata

- Leon je jutros sjedio u lokalnom kafiću. Bio je normalan, šutio je kao i inače - govori nam jedan od susjeda iz kvarta.

Dodaje da se Lučić u kafiću zadržao neko vrijeme, a nakon toga je otišao prema svojoj zgradi.

- Onda je došao drugi muškarac, tražio je Leona, rekao je 'gdje je Leon, pi**a', nakon toga je sjeo u svoj Porsche i otišao prema zgradi - kaže nam dalje susjed.

Pucnjava u zagrebačkom Središću, policija privela napadača | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Pucnjava u zagrebačkom Središću, policija traga za napadačem | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Ubrzo nakon toga, prepričava, čula se pucnjava. Kvart je završio pod opsadom, područje je preplavila policija.

Pogledajte video

Pokretanje videa... 00:25 Trenutak kad su specijalci ušli u zgradu | Video: čitatelj/24sata

- Došla je hitna, ubrzo i policija a nakon toga i specijalci. Svi mi znamo tko je Leon Lučić, ali nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici - kaže za 24sata šokirani susjed koji je svjedočio drami u Središću.

Mirnim kvartom proširila se zabrinutost, jedan stanovnik kazao nam je kako su dobili informaciju da dođu po djecu u školu...

Lučić je nakon pucnjave pobjegao u obližnju zgradu, gdje ga je savladala policija.

O cijelom događaju oglasio se i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Pucnjava u zagrebačkom Središću, policija traga za napadačem | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Oko 10:30 zagrebačka je policija dobila dojavu da je došlo do sukoba dvije muške osobe i da je došlo do pucnjave. Jedna je osoba ozlijeđena, medicinski je zbrinuta i još nemamo informacije o razini ozljeda. Osumnjičenik se nalazi pod nadzorom policije i provodi se kriminalistička istraga - kazao je Božinović za Dnevnik.hr.

Posebno je izdvojio dvije stvari.

- Prvo, nitko od građana nije ozlijeđen. Drugo, brzina reakcije, profesionalnost i učinkovitost policije bila je, ako to ovdje javno mogu reći, bila za svaku pohvalu - kazao je Božinović.

