Drama u Zagrebu: U tramvaju broj 12 preminuo je muškarac

U tramvaju broj 12 u Ozaljskoj ulici oko 10.15 sati u Zagrebu umro je muškarac. Tramvaj je baš krenuo s okretišta.

Policija je potvrdila da se vjerojatno radi o prirodnoj smrti, a više od toga nisu mogli reći. Više će se znati nakon obdukcije.

Iz Zagrebačkog holdinga izvijestili su kako su tramvajske linije 9 i 12 preusmjerene su na Savski most, a linija 3 vozi izmijenjenom trasom od Ulice grada Vukovara do Zapadnog kolodvora. Uvedena je izvanredna autobusna linija od Savskog mosta do Ljubljanice.

Više informacija bit će poznato kasnije.