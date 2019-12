Dramatičan trenutak erupcije snimljen kamerom: Bježimo!

Tragedija na novozelandskom Bijelom otoku u ponedjeljak.

Vulkan je eruptirao dok se skupina od 50-tak turista spuštala u krater. Najmanje je jedan mrtav, više njih se bori za život, dosta ljudi još traže. Novozelandske vlasti strahuju kako bi broj mrtvih mogao biti puno veći.

- U ovom trenutku prepopasno je ići na otok i pokušavati spasiti ljude. Sve je prekriveno pepelom i vulkanskim materijalom - rekao je John Tims, voditelj državne službe za nacionalnu sigurnost i spašavanje.

Dramatične fotografije pokazuju skupinu turista u krateru u trenutku erupcije.

Druga skupina turista približavala se otoku taman kad je vulkan eruptirao. Netko je sve snimao. U pozadini se čuje da netko s američkim naglaskom viče:

'Moramo se maknuti odavde, moramo se maknuti!'

Spasilačke službe Bijelog otoka brzo su reagirale, prvi timovi bili su na terenu 12 minuta nakon erupcije i već su evakuirali ljude s obale.

- O moj Bože, stajali smo na rubu tog kratera 30 minuta prije erupcije. Krenuli smo kući, ukrcali se na brod i onda je počelo. Moja majka je brinula za jednu ženu koja je bila kritično. Svaka čast spasilačkim službama koji su reagirali brzo i u roku 12-14 minuta nakon erupcije već su bilo tamo i evakuirali ljude - napisao je Michael Schade koji je na otoku bio s obitelji.

