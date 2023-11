Dramatična situacija u Sloveniji: Upalili crveni alarm, spremaju se na oluju i evakuiraju ljude

Slovenska agencija za okoliš (ARSO) je zbog najavljenih obilnih oborina izdala crveno upozorenje za sjeverozapad države, narančasto za ostatak države, javlja N1 Slovenija.

Navečer i u noći počet će i nagli rast vodostaja rijeka - javljaju Slovenci.

- Od četvrtka poslijepodne do petka ujutro očekuju nas obilne oborine s jakim pljuskovima i olujnim udarima vjetra. Na širem području Alpa i njihovog podnožja očekuje se od 120 do 240 litara kiše po četvornom metru. Drugdje u brdovitim predjelima Slovenije pasti će od 60 do 120 litara kiše po četvornom metru", pojasnila je Slovenska agencija za okoliš (Arso).

Ars predviđa da će rijeke danas navečer i u noći početi naglo rasti, u početku na sjeverozapadu, a kasnije i u ostalim dijelovima Slovenije. Razlivat će se rijeke u Posočju, rijeke u porječju Sore u idrijsko-cerkljanskom, Sava Bohinjka i Sava u srednjem i gornjem toku.

- Za sve one koji se ne osjećaju sigurno u svojim kućama savjetujemo da prenoćite na sigurnim lokacijama - kod rodbine, prijatelja ili u nekom od centara za privremeni smještaj koje pruža Općina Tolmin - objavio je tamošnji župan Alen Červ.

Ravnateljica Direkcije za vode Republike Slovenije Neža Kodre pojasnila je da se trenutno provode hitne mjere na vodotocima diljem Slovenije, a na terenu je 212 ekipa koje čiste, uspostavljaju protočnost vodotoka, saniraju oštećenja na nasipima. Zbog najavljene vremenske fronte, danas kasno poslijepodne mehanizacija će biti povučena iz vodotoka na ugroženijim područjima, a započet će i provedba hitnih mjera kako bi se spriječile štete i otklonila opasnost od poplava.

- Počet će se dežurstvom, praćenjem vodostaja i po potrebi te ekipe će intervenirati u smislu uklanjanja materijala koji bi spriječili protok vodotoka, postavljanja privremenih nasipa, proboja - rekao je Kodre. Ekipe će biti u pripravnosti i sljedećih dana. Također je pozvala stanovnike da uklone materijale poput bala sijena i drva za ogrjev koje bi voda mogla odnijeti i koji bi mogli blokirati kanale ili mostove ispod mostova.

