NIAGARINI SLAPOVI - Bijeli automobil Bentley projurio je kraj graničnog prijelaza Dugin most između SAD-a i Kanade blizu Niagarinih slapova, a zatim udario u ogradu i odletio u zrak prije nego što se srušio na tlo i eksplodirao u plamenu, snimila je sigurnosna kamera. Poginulo je dvoje ljudi. Guvernerka New Yorka Kathy Hochul rekla je da nema naznaka terorističkog napada, no okolnosti incidenta ostale su nejasne te je istraga i dalje u tijeku.