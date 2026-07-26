Obavijesti

Galerija

Komentari 2
TUGA NA ULICAMA

DRAMATIČNE SCENE U Berlinu kombijem pokosio gomilu ljudi, jedan je mrtav. Traže napadača

Policija je objavila da je identificirala napadača, rekavši da je poznat vlastima i da je dio berlinske islamističke scene. Događaj je otkazan. Incident se dogodio u subotu oko 22 sata u blizini Lennéstrasse u Berlinu
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
CSD called off after car crashed into crowd
Jedna osoba je ubijena, a 16 je ozlijeđeno, među kojima su neki kritično, rekli su vatrogasci nakon što se napadač vozilom zabio u gomilu na berlinskoj povorci ponosa. Policija je objavila da je identificirala napadača, rekavši da je poznat vlastima i da je dio berlinske islamističke scene. Događaj je otkazan. Incident se dogodio u subotu oko 22 sata u blizini Lennéstrasse u Berlinu, piše Bild. | Foto: Annegret Hilse/REUTERS
1/62
Jedna osoba je ubijena, a 16 je ozlijeđeno, među kojima su neki kritično, rekli su vatrogasci nakon što se napadač vozilom zabio u gomilu na berlinskoj povorci ponosa. Policija je objavila da je identificirala napadača, rekavši da je poznat vlastima i da je dio berlinske islamističke scene. Događaj je otkazan. Incident se dogodio u subotu oko 22 sata u blizini Lennéstrasse u Berlinu, piše Bild. | Foto: Annegret Hilse/REUTERS
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026