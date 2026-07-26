DRAMATIČNE SCENE U Berlinu kombijem pokosio gomilu ljudi, jedan je mrtav. Traže napadača

Policija je objavila da je identificirala napadača, rekavši da je poznat vlastima i da je dio berlinske islamističke scene. Događaj je otkazan. Incident se dogodio u subotu oko 22 sata u blizini Lennéstrasse u Berlinu
Jedna osoba je ubijena, a 16 je ozlijeđeno, među kojima su neki kritično, rekli su vatrogasci nakon što se napadač vozilom zabio u gomilu na berlinskoj povorci ponosa. Policija je objavila da je identificirala napadača, rekavši da je poznat vlastima i da je dio berlinske islamističke scene. Događaj je otkazan. Incident se dogodio u subotu oko 22 sata u blizini Lennéstrasse u Berlinu, piše Bild.
| Foto: Annegret Hilse/REUTERS
Jedna osoba je ubijena, a 16 je ozlijeđeno, među kojima su neki kritično, rekli su vatrogasci nakon što se napadač vozilom zabio u gomilu na berlinskoj povorci ponosa. Policija je objavila da je identificirala napadača, rekavši da je poznat vlastima i da je dio berlinske islamističke scene. Događaj je otkazan. Incident se dogodio u subotu oko 22 sata u blizini Lennéstrasse u Berlinu, piše Bild. |
Foto: Annegret Hilse/REUTERS
Jedna osoba je ubijena, a 16 je ozlijeđeno, među kojima su neki kritično, rekli su vatrogasci nakon što se napadač vozilom zabio u gomilu na berlinskoj povorci ponosa. Policija je objavila da je identificirala napadača, rekavši da je poznat vlastima i da je dio berlinske islamističke scene. Događaj je otkazan. Incident se dogodio u subotu oko 22 sata u blizini Lennéstrasse u Berlinu, piše Bild.
| Foto: Annegret Hilse/REUTERS
Područje je ograđeno, a policija je na mjestu događaja s većim brojem službenika. Prema riječima jednog očevica, bijeli kombi navodno je velikom brzinom uletio među okupljene ljude. Vozač je potom napustio vozilo i pobjegao u nepoznatom smjeru.
| Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS
U koordinacijskom centru hitne pomoći zbog incidenta je proglašena situacija s većim brojem potencijalnih žrtava. Na mjesto događaja upućeno je najmanje 44 djelatnika hitnih službi, potvrdio je glasnogovornik berlinske vatrogasne službe.
| Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS
Glasnogovornik policije Florian Nath ranije je rekao da se provodi istraga je li došlo i do druge faze incidenta, uključujući to je li netko napustio vozilo i napao ljude mogućim oštrim oružjem.
| Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS
"To su nam rekli svjedoci - da navodno tamo leže ljudi s ubodnim ranama", rekao je glasnogovornik policije.
| Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS
Glasnogovornik vatrogasne brigade Dominika Pretza rekao je da je troje od 16 ozlijeđenih osoba zadobilo ozljede opasne po život, osam osoba je teško ozlijeđeno, a petero ih je zadobilo lakše ozljede.
| Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS
Više informacija trebalo bi biti poznato nakon završetka policijskog očevida.
| Foto: Annegret Hilse/REUTERS
Završnica berlinske povorke ponosa, uključujući koncerte, otkazana je nakon incidenta, a organizatori su zamolili sudionike da se vrate svojim domovima.
| Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS
"Molim vas, idite kući", objavili su organizatori berlinske povorke ponosa poznate kao Christopher Street Day (CSD) na Instagramu.
| Foto: CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto Annegret Hilse/REUTERS
Foto Annegret Hilse/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto Annegret Hilse/REUTERS
Foto Annegret Hilse/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto Annegret Hilse/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto Annegret Hilse/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto Annegret Hilse/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto Annegret Hilse/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS
Foto CHRISTIAN MANG/REUTERS