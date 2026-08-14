VIDEO Potresne slike evakuacije iz požara! Ljudi ulazili u more i penjali se na brodove...

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci, u suradnji s Lučkom kapetanijom Split i ostalim ispostavama, u noći na petak spasila je veći broj osoba iz pogibeljnih situacija, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

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Pokretanje videa... VIDEO Evakuacija ljudi od požara | Video: MMPI

Kako su istkanuli, evakuacija je započela oko 23.40 sati nakon nekoliko dojava kako veći borj ljudi s djecom ulazi u more i penje se na plovila kako bi se sklonili od stihije.

Foto: MMPI

Nacionalna središnjica odmah je poslala sve spasilačke brodice splitske Kapetanije, a pridružili su se iz ostalih ispostava u Makarskoj, Milni, Hvaru. U pomoć su stigle i policijske brodice te jedna brza brodica 'Modrulj' Obalne straže. U spašavanju su pomogli i službenici Carinske uprave s jednom brodicom te pripadnici HGSS-a.

- Imali smo i angažman građana i domaće tvrtke s jednim putničkim brodom - navode dalje u priopćenju.

Ističu kako su spasilačke aktivnosti trajle sve do 2.45 sati.

- Službenici triju ispostava spasili su ukupno 194 osobe, u najvećem broju evakuacijama sa obale i iz mora te sa plovila, na koja su se penjali u pokušaju sklanjanja od požarne opasnosti, sa najvećom koncentracijom spašenih u području od Nemire do Ruskamena. Ukupan broj spašenih osoba iz mora i sa obalnog pojasa zahvaćenog požarom utvrdit će se po prestanku opasnosti i završetku spašavanja, s obzirom na angažman drugih službi te građana i pravnih osoba - stoji u priopćenju ministarstva.

Foto: MMPI

Dodaju kako su službenici Lučke kapetanije Split sa kolegama iz pripadajućih ispostava po smirivanju situacije nastavili preventivni nadzor područja uz obalu.