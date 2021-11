Splitski gradonačelnik Ivica Puljak i ravnatelj splitskog KBC-a Julije Meštrović, održali su konferenciju za novinare pred infektologijom na Križinama zbog situacije s koronavirusom.

- Nalazimo se u izvanrednom stanju, ovo što sam vidio u bolnici je izuzetno potresno. Tamo sam vidio ljude koji se bore za svoj život. Nije više vrijeme za relativizaciju nego da svi budemo odgovorniji da spasimo živote koji se još mogu spasiti - rekao je Puljak, prenosi N1. Kritizirao je i gradonačelnike nekih gradova koji ne poštuju mjere te dodao da je moguće da se mjere i postrože ukoliko se stanje pogorša.

Anesteziolog Božidar Duplančić poručio je svim građanima da se počnu odgovorno ponašati.

- Cijepljenje je najviši doseg medicine. Ljudi vjeruju raznoraznim teorijama zavjere i koječemu. To su sve gluposti. Tko god ne vjeruje, može doći u bolnicu na Križinama. Čitavo prizemlje je pretvoreno u jedinicu intenzivnog liječenja, kao i čitav drugi kat. To nisu nikakve tlapnje, nikakve bajke, nikakve laži - rekao je.

Ivić: Neka prosvjednici dođu ovdje, oboljelima onih koji su preminuli

- Situacija je danas kao i uvijek jednaka. Gadi mi se ponavljati brojke, radi se o ljudima s imenima i prezimenima koje mi svaki dan moramo otpremati. Prosvjednici neka dođu ovdje, obiteljima onih koji su preminuli i koje u crnim vrećama i limenim sanducima otpremamo na groblje - rekao je Ivo Ivić, predstojnik splitske infektologije.

- Prosvjed je tlapnja i teška neodgovornost.Ako se ne trgnemo, ako ne udarimo šakom o stol, nastavit će se umirati kao i dosad - dodao je.

Mi se tako korone nećemo riješiti. Svi koji su čitali o epidemiji španjolske gripe, koja je trajala četiri godine i odnijela živote 50 milijuna ljudi, ova bolest pokazuje da bi mogla pratiti isti scenarij - rekao je.

Potom se obratio ravnatelj Julije Meštrović i zahvalio svim sestrama i doktorima na angažmanu. Rekao je da je jako ponosan na osoblje KBC-a Split te dodao da zna da je sustav preopterećen.

'Svim zdravstvenim radnicima je teško ove dvije godine to gledati'

- Teško je i zahtjevno, ali iznimno sam ponosna na rad medicinskih sestara i tehničara, jer ljudi imaju veliki entuzijazam i požrtvovnost - rekla je Ivana Ercegović, glavna sestra KBC-a.

- Ljudima teško pada da to što rade tu, da nije moralo doći do svega toga skupa, barem ne u tolikoj mjeri. Svim zdravstvenim radnicima teško je ove dvije godine to gledati, raditi, preživljavati. Ljudi po 230, 240 sati u jednom mjesecu ostaju u bolnici - poručila je.