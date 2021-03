Ne dolazite ako baš ne morate, radimo, ali je i previše zaraženih koronom, obavještavaju telefonski medicinske sestre svoje pacijente u hercegovačkim domovima zdravlja dok prostorije zrače, čiste, dezinficiraju…

Stotine zaraženih svakodnevna je slika u Hercegovini, a institucije nisu financijski snažne da bi se išlo u zatvaranje, kao što je bio slučaj u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Dramatično stanje u Mostaru

Do prije samo mjesec dana diljem Hercegovine nisu postojale nikakve antikorona mjere, a i onih koje su postojale građani se nisu pridržavali. Prešutno je to odobravala i vlast, koja je čak dopustila i povratak dijela gledatelja na sportska natjecanja. Tako je bilo valjda samo u Zapadnohercegovačkoj županiji (ZHŽ) i Rusiji. Samo nekoliko tjedana kasnije potpuni šok. Broj zaraženih neprestano raste, a sve podsjeća na prošlu godinu i početak ove pandemije u Hercegovini. U posljednja 24 sata u ovoj županiji registrirano je 95 novozaraženih, a ukupno ih je u ova četiri gradića (Široki Brijeg, Ljubuški, Posušje i Grude) 499.

Zabavama je došao kraj

Stožer civilne zaštite ZHŽ na izvanrednoj je sjednici usvojio zapovijed o ograničenju kretanja od 20.30 do 5 sati, čija primjena na snazi ostaje do kraja ožujka. Zabranjena su i okupljanja više od 25 ljudi u zatvorenim prostorima i više od 40 ljudi na otvorenom prostoru, kao i publika na sportskim natjecanjima. Također, nošenje maski u zatvorenim prostorima je obavezno. U Hercegovačko-neretvanskoj županiji, u koju su u posljednje vrijeme dolazili zabavljati se mladi iz Sarajeva, ali i iz Hrvatske, odlučili su stati tome na kraj i ugostiteljskim objektima dopustili su rad do 21 sat.

Bosna i Hercegovina je među deset zemalja s najvećom smrtnosti od posljedica korona virusa, u Sarajevu je ovaj tjedan umrlo više od 90 ljudi.

Direktorica Zavoda za javno zdravstvo ZHŽ Andrea Jurić tvrdi kako je nagli skok novooboljelih u toj županiji uzrokovan nedavnim proslavama Dana žena.

- Najviše je oboljelih pripadnica ženskog spola. Zbog toga smo morali zatvoriti šest razrednih odjela jer su učiteljice zaražene i nema tko izvoditi nastavu - izjavila je dodajući kako su skoku oboljelih pridonijela i skijališta u kojima se nisu poštovale mjere.

'Stanje je dramatično'

- Zbog financijskih razloga BiH ne može držati tvrdi lockdown. To sebi mogu priuštiti samo vrlo bogate zemlje - rekla je Andrea Jurić dodajući kako se situacija neće smiriti u skorije vrijeme ako odmah ne počne cijepljenje stanovništva.

- To i je razlog svega ovoga. Zato i pričaju o većem broju zaraženih i uvode mjere, samo da nas cijepe - reklo su neki građani dok su pili kavu ne pridržavajući se mjera, a nezadovoljnici za početak lockdowna najavljuju i prosvjede u cijeloj Hercegovini. Organizatori prosvjeda nisu poznati, a iz policije najavljuju kako ih neće dopustiti jer nisu prijavljeni. U mostarskoj bolnici među djelatnicima koji su se cijepili je i ravnatelj dr. Ante Kvesić, koji poručuje kako je cijepljenje jedini put prema normalnom životu.

- Stanje je dramatično. Razmišljamo o dodatnom proširenju bolničkih kapaciteta za Covid pacijente - kazao je Kvesić, koji je ostao upamćen po izjavi od prije godinu dana kako je virus u tu bolnicu “umjesto sprijeda uša’ sazad”. I toga se prisjetio u razgovoru za RTV HB.

- Nedavno na graničnom prijelazu policajac me pita: ‘Jeste li vi onaj s YouTubea?’ Ja ovdje 30 godina gradim, pravim, mučim se i to su manje više svi zaboravili, a onu jednu izjavu svi su upamtili - smije se i danas dr. Kvesić, a Hercegovci, u koje se pomalo uvlači strah, nadaju se da će i ovo uskoro “biti lani”.

1700 novozaraženih

- Vrijeme ćemo mjeriti na prije i poslije korone - govori čovjek u kafiću, a prijatelji se smiju i prekidaju ga riječima: “Nema još poslije korone!” Svi se nadaju kako će uskoro doći i postkoronsko vrijeme, a jedna baka pojašnjava kako se ne treba opterećivati cjepivima, teorijama urote i sličnim stvarima nego slušati liječnike, koji su se “školovali za to i znaju najbolje”.

- Ionako sve te teorije padaju u vodu kad ti korona uđe u kuću - iz iskustva nas uči ova gospođa dok ide u dom zdravlja.

U cijeloj Bosni i Hercegovini u četvrtak je potvrđeno 1700 novozaraženih korona virusom, a zbog toga što se epidemiološko stanje već treći tjedan pogoršava zdravstvene vlasti traže nova ograničenja, o čemu još nema konačnih odluka.

Preminulo je 57 oboljelih u kojih je prije dijagnosticirana zaraza korona virusom.

U Republici Srpskoj najveće žarište već danima je Banja Luka, gdje je od srijede potvrđeno 169 novih slučajeva. Krizni stožer Federacije BiH zbog pogoršanog epidemiološkog stanja predložio je uvođenje dodatnih ograničenja, poput duljeg noćnog policijskog sata i zabrane rada ugostiteljskih objekata te posluživanja gostiju u zatvorenim prostorima, no entitetska vlada to za sada odbija i fokusira se na nabavku cjepiva.

Čeka se dolazak Sputnika V

Federalni premijer Fadil Novalić potvrdio je u četvrtak da su za taj entitet naručili 500.000 doza cjepiva Sputnik V po cijeni od 14,31 euro po dozi.

Vlasti RS-a još prije dva mjeseca naručile su oko 400.000 doza istog tog cjepiva, a do sada su primile 10 posto te količine. “Čekamo još potpis s ruske strane i, ako sve bude u redu, prvih 100.000 doza stići će sljedećeg tjedna”, kazao je Novalić na izvanrednoj sjednici Zastupničkog doma Federacije BiH.