Dražen Jelenić: Milijan Brkić bi mogao biti ispitan o aferi SMS

Glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić je u intervjuu za N1 televiziju komentirao je slučaj nestalnog spisa iz 2011. godine, odnosno u slučaju curenja informacija iz istrage elitne prostitucije. U pogledu same rekonstrukcije nestalog spisa, Jelenić je rekao da su u postupku rekonstrukcije ispitani određeni ljudi, odnosno ljudi koji su zbog svojeg posla bili u doticaju sa spisom.

- Ono što znamo u ovom trenutku je da imamo sve ono što bi prema tim izjavama u tom spisu trebalo biti, odnosno što je bilo na raspolaganju tužitelju u trenutku kada je predlagao istražnom sucu provođenje hitnih istražnih radnji. Pribavili smo od Županijskog suda u Zagrebu njihove spise, od policije njihove - prema tome, mogu reći da je spis rekonstruiran - izjavio je Jelenić.

Na pitanje što je iz rekonstrukcije spisa zaključeno, Jelenić je odgovorio da on taj dokument još nije vidio, no da bi se u najkraćem mogućem roku, ne dulje od tjedan ili deset dana, treba donijeti odluka ima li osnovane sumnje za pokretanje postupka protiv određene osobe i što u tom smislu treba dalje učiniti.

'S tim spisom je došlo do propusta'

Jelenić je za N1 televiziju potvrdio i da je spis zaveden na netipičan način, bez upisnika i datuma, te da je time sigurno došlo do propusta. Drugim riječima, sa spisom i upisom i registracijom spisa nije se postupilo onako kako piše u poslovniku. Međutim, Jelenić je objasnio i da su se takve stvari već događale, pogotovo 2011. godine, kada su državni odvjetnici radili po dežurstvima i ako se upis nekog spisa radio u dežurstvu.

Dodaje i da mu u tom trenutku nije bilo ništa sumnjivo.

- Nisam tada tražio nikakva dodatna objašnjenja jer sam izvješten, isključivo o predmetu podvođenja. To sam izvješće pročitao i proslijedio glavnom državnom odvjetniku na znanje - istaknuo je.

Jelenić je nedavno i osobno razgovarao s Milijanom Brkićem.

- Od njega sam dobio informacije koje je on mogao dati. Meni su bile relevantne, od značaja. I to je bio razlog njegovog pozivanja za rekonstrukciju nestalog spisa. Neposredno prije toga u medijima je objavljeno, što ja nisam znao, da je on dao izjavu povodom tog događaja u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Kako mi nismo imali spis, nismo mogli provjeriti je li to istina i meni se činilo najlogičnijim da pozovemo gospodina Brkića i da ga upitam je li to bilo tako - odgovorio je.

Kako je Jelenić osim za slučaj curenja informacija o istrazi elitne prostitucije zadužen i za aferu SMS, odgovarao je na pitanja što e događa u tom postupku.

Na pitanje u kojoj je fazi istraga i je li otkrivena krtica koja je Blažu Curiću davala informacije da je Varga pod istragom, Jelenić je odgovorio da istraga napreduje svojim tijekom, a što se tiče otkrivanja krtice, taj dio je u stadiju izvida, a ne istrage, te da se njime bavi USKOK i policija.

S tim u vezi, Jelenić je rekao da koliko on zna, i Milijan Brkić bi mogao biti ispitan u samoj istrazi, ali je napomenuo da o detaljima istrage ne može govoriti.

Na pitanje vidi li poveznicu iz slučaja iz 2011. i afere SMS, Jelenić je odgovorio: 'Vidim samo poveznicu u toliko što se ponovno dogodilo da je informacija o tome da se provode posebne dokazne radnje završila u rukama osoba koje to nisu trebale znati. I onda i sada policija se intenzivno bavila time. Mi na sudu imamo jedan kazneni predmet koji je proizašao iz toga što su određeni djelatnici policije neovlašteno odavali službene informacije'.

'Manje ljudi treba raspolagati informacijama'

Oko pitanja o osnivanju istražnog povjerenstva, Jelenić odgovara:

- Ne znam čime bi se bavilo to istražno povjerenstvo. Mislim da ne bi bilo dobro u trenutku dok traje istraga, da se netko izvan istražnih tijela bavi konkretnim predmetom. Bi li se povjerenstvo ili zakonodavac trebali pozabaviti zakonodavstvom i vidjeti može li se izmjenama zakona smanjiti rizik od curenja informacija, to je stvar procjene zakonodavca, ali čini mi se da bi se, ako ništa drugo, u nekim organizacijskim propisima mogao naći prostor da manje ljudi raspolaže tim informacijama.

Što se tiče slučaja kada je osnivano Povjerenstvo za Agrokor, Jelenićev prethodnik Dinko Cvitan rekao je da to ne bi ni na koji način ne bi ometalo rad DORH-a. Zamoljen da komentira kako on u ovom slučaju tvrdi suprotno, Jelenić je ponovio da on ne zna čime bi s to povjerenstvo bavilo.

- Rekao sam da ne bi bilo dobro da imamo istražno povjerenstvo i, s druge strane, DORH koji u konkretnom predmetu provodi istragu. Posebno kad govorimo da provodimo istragu o odavanju službene tajne. Ja ne znam koji je stupanj zaštite probitaka istrage u slučaju da se time bavi istražno povjerenstvo.