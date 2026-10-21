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DOBIO POTPORU U SABORU

Dražen Miočić novi je šef HRT-a

Piše HINA, Ivan Štengl,
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Dražen Miočić novi je šef HRT-a
Zagreb: Nastavljeni razgovori s kandidatima za novog glavnog ravnatelja HRT | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Hrvatski sabor je imenovao Dražena Miočića novim glavnim ravnateljem HRT-a, a njegova vizija uključuje jačanje javne uloge medija i otvorenost prema vanjskim produkcijama.

Hrvatski sabor u srijedu je, glasovima većine, imenovao Dražena Miočića novim glavnim ravnateljem Hrvatske radiotelevizije (HRT), koji će na toj poziciji zamijeniti dosadašnjeg ravnatelja Roberta Šveba.

Miočić je dobio podršku 78 zastupnika. Protiv njegova imenovanja glasalo je njih 11, petero ih je bilo suzdržano dok se većina oporbe u glasanje nije ni uključila. 

Miočić je na HRT-u od 1994. godine, bio je novinar, urednik Informativnog programa i ravnatelj Programa. Među prioritetima njegova programa iz HDZ-a su izdvojili otvaranje prostora vanjskim i neovisnim produkcijama, raznovrsniji sadržaj, jačanje javne uloge HRT-a u informiranju, obrazovanju i zabavi, tehnološku prilagodbu, financijsku stabilnost i brigu o zaposlenicima.

Zagreb: Dražen Mio?i?, v.d. ravnatelja HRT-ovog Informativno-medijskog servisa
Foto: Boris Scitar/Vecernji list

Sabor glavnog ravnatelja HRT-a imenuje na mandat od pet godina. 

Saborski Odbor za informiranje, informatizaciju i medije 16. listopada prihvatio je prijedlog HDZ-a da se na tu dužnost imenuje Miočić. Za taj je prijedlog glasalo sedam članova Odbora, a dvoje je bilo suzdržano. Oporba je prethodno napustila sjednicu, a Miočić je danas dobio potrebu većinu glasova svih saborskih zastupnika. Među kandidatima su bili još i Zlatan Avar, Gordana Grandov, Mario Raguž i Tomislav Štengl.

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Ranije je zastupnica Možemo! Urša Raukar Gamulin ocijenila je da je postupak imenovanja "kontaminiran" jer nije usklađen s Europskim aktom o slobodi medija (EMFA), koji je na snazi od 8. kolovoza 2025. i postavlja standarde za smanjenje političkog utjecaja na izbor čelnika javnih medijskih servisa.

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Zagreb: HRT predstavila novu sezonu prikazivanja popularne serije Crno bijeli svijet | Foto: Borna Filic/PIXSELL

Zatražila je tada odgodu imenovanja i poništavanje natječaja dok se ne donese novi Zakon o HRT-u usklađen s EMFA-om, pri čemu je naglasila da važeća EU Uredba ima snagu zakona po Ustavu RH i ugovoru o funkcioniranju EU te da se njezine odredbe moraju poštovati.

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