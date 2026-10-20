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TRAŽE ODGODU IZBORA

HND i SNH: 'Ne podržavamo Miočićevo imenovanje za glavnog ravnatelja HRT-a'

Piše HINA,
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HND i SNH: 'Ne podržavamo Miočićevo imenovanje za glavnog ravnatelja HRT-a'
Zagreb: Nastavljeni razgovori s kandidatima za novog glavnog ravnatelja HRT | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Naveli su kako je u provedenom postupku vidljiv obrazac političkog utjecaja na izbor čelnika javnog medijskog servisa

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) i Sindikat novinara Hrvatske (SNH) poručili su u utorak da ne podržavaju imenovanje Dražena Miočića za novog glavnog ravnatelja HRT-a, kojeg je na tu dužnost predložio Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora.

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Jednako tako, kažu u priopćenju, HND i SNH ne bi podržali ni jednog drugog kandidata ni kandidatkinju s predložene liste.

- Smatramo da je cijeli postupak izbora nove čelne osobe javnog radijskog i televizijskog servisa proveden na način koji nije u skladu s Europskim zakonom o slobodi medija (EMFA), čije su se odredbe počele primjenjivati 8. kolovoza 2025. Taj zakon propisuje standarde kojima je cilj smanjiti politički utjecaj na imenovanje čelnih osoba javnih medijskih servisa - ističu u HND-u i SNH. Dodaju i kako aktualni Zakon o HRT-u donesen još 2012., propisuje da glavnog ravnatelja HRT-a bira Hrvatski sabor većinom glasova svih zastupnika.

- Konačna odluka o osobi koja upravlja javnim medijskim servisom tako ostaje u rukama parlamentarne većine, odnosno vladajuće stranke. Stoga smatramo da je glasanje o izboru novoga glavnog ravnatelja trebalo odgoditi do izmjene Zakona o HRT-u - navode u HND-u i SNH.

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Dodaju i kako je u provedenom postupku vidljiv obrazac političkog utjecaja na izbor čelnika javnog medijskog servisa te ističu i da je i predstavnica HND-a u Odboru za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora Chiara Bilić, potpredsjednica HND-a, u ime HND-a i SNH  zatražila odgodu imenovanja do provedbe odredbi EMFA-e.

Naglašavaju da bi 'HRT, koji plaćaju svi građani i građanke ove države, trebao bi biti javna institucija koja služi svima, a ne samo jednoj političkoj opciji, onoj koja je na vlasti'.

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- Na žalost, HRT je tijekom svih ovih godina pretvoren u instituciju koja djeluje u interesu vladajuće političke opcije, umjesto da dosljedno ispunjava svoju javnu funkciju i služi svim građanima i građankama Hrvatske. To se jasno vidjelo i u prilogu emitiranom u Dnevniku HTV-a u povodu 10 godina vlasti Andreja Plenkovića, u kojemu nije spomenuta nijedna afera vladajućih iz tog razdoblja - zaključuje se u priopćenju novinarskih organizacija koje potpisuju predsjednik HND-a Hrvoje Zovko i Maja Sever, predsjednica SNH.

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Hrvatsko novinarsko društvo (HND) zatražilo je hitnu reakciju policije i tužiteljstva zbog prijetnji novinarima koji su na društvenim mrežama označeni kao „dežurni neprijatelji”, uz optužbe i pozive na nasilje. Iz HND-a upozoravaju na ozbiljnu kampanju zastrašivanja te pozivaju nadležne institucije da zaštite ugrožene novinare i procesuiraju odgovorne. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

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