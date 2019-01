Đakić Dreletu: ‘Što me on ima prozivati, to je bilo dno dna!’

Na proslavi 70. obljetnice križevačke tvrtke Radnik voditelj programa Davor Dretar Drele otišao je s nastupa, a nakon što je prozvao zastupnika Josipa Đakića (HDZ).

Prema neslužbenim informacijama, Drele je pri kraju programa rekao kako, uz to što je zabavljač, ima privatnu tvrtku 25 godina zbog koje se svakodnevno bori s “tromim, sporim i potpuno nezainteresiranim državnim aparatom”. Naveo je i kako radom hrani dvoje djece, suprugu i majku te ustvrdio kako “nitko ne pita kako je malom čovjeku”. Među uzvanicima je bio i zastupnik Đakić (HDZ), kojemu je Drele prigovorio zato što je cijelo vrijeme gledao u mobitele. Potom je izašao iz prostorije. Uzvanici su mislili da se šali, ali kad se nije vratio, shvatili su da misli ozbiljno.

- Mnogi se pitaju što sam izgovorio u Križevcima. Rekao sam ono što je svakome od poštenih, radišnih i iskrenih ljudi u Hrvatskoj već odavno jasno. A kad komičarima nije do smijeha... - kratko je o svemu na Facebooku napisao Davor Dretar Drele. Više od toga nije želio govoriti.

- Ne bih oko toga radio toliku dramu. Najviše bih volio kad bi se o tome prestalo pisati. Nema uopće potrebe da dodatno obrazlažem to što je bilo - rekao je popularni voditelj. Za komentar smo pitali i saborskog zastupnika Josipa Đakića.

- Čovjek ne razumije što mi sve kao zastupnici radimo. I na tom skupu bio sam kao zastupnik. On je tamo bio voditelj. Što on ima prozivati? To što je on napravio bilo je dno dna - rekao je zastupnik Đakić. Tvrdi da su mu se zbog svega ispričali direktor tvrtke i njegov sin, ali i čovjek koji je angažirao voditelja. Priznaje da je pisao poruke na mobitel, ali ne iz zabave nego je, tvrdi, rješavao ozbiljan problem svojeg prijatelja.

- Čovjek je valjda bio u elementu. Stvarno ne znam što mu je bilo - rekao je zastupnik Đakić. Navodi da su se na početku njih dvojica pristojno pozdravili.

- Nikakvih razloga nije bilo za scenu koju je napravio. To je bilo toliko bezveze i nisko da ti pamet stane - zaključio je HDZ-ov saborski zastupnik.