Drniš pod opsadom, traje velika potraga za ubojicom. U cijelom gradu zatvorili škole i vrtiće

VELIKA POTRAGA

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je u Drnišu na izvanrednoj konferenciji za novinare zbog ubojstva mladića u Drnišu i potrage za osumnjičenim da počinitelj još nije uhićen te da su u intenzivnu potragu uključene sve raspoložive policijske snage, a građane je pozvao na oprez.

Obitelji i prijateljima ubijenog mladića uputio je najdublju sućut u ime Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva policije i u svoje osobno ime.

"Svako ubojstvo je tragedija, kako za obitelj, tako i za društvo u cjelini. Ova tragedija pogađa posebno sredinu, grad Drniš, kao i cijelu zajednicu. Nažalost, sinoć je na okrutan način ugašen život 19-godišnjeg mladića, rekao je Milina te dodao da su, odmah po saznanju za to teško kazneno djelo, u potragu uključene sve raspoložive policijske snage.

Milina je kazao da je reakcija policije bila je žurna te da je odmah je uspostavljena komunikacija između Policijske uprave šibensko-kninske, odnosno Policijske postaje Drniš s Ravnateljstvom policije i odmah su upućene sve raspoložive snage iz susjednih policijskih uprava.

U tijeku je opsežna akcija i koordiniraju se operativne snage iz cijele Hrvatske. "Nažalost, još nismo uspjeli pronaći počinitelja, ali ulažemo apsolutno sve resurse i to ćemo činiti dok ga ne pronađemo", poručio je Milina.

Naglasio je da policija čini sve što može da pruži sigurnost građanima na tom području kako ne bi došlo do još težih posljedica te da se u potrazi koristi svu raspoloživu tehniku - od zračne potpore, helikoptera i dronova do psa tragača.

Građane je pozvao je građane na oprez, a u slučaju da naiđu na osobu za kojom se traga, da se sklone na sigurno i obavijeste policiju pozivom na 192 jer je osoba vjerojatno naoružana.

Neke pojedinosti o bjeguncu nisu istinite

Milina se osvrnuo na neke pojedinosti koji su o bjeguncu danas curile u javnost ustvrdivši da neke od njih nisu istinite, kao primjerice informacije da je počinitelj imao popis osoba koje planira ubiti, da je ispisivao grafite ili da je sudjelovao u tučnjavi prije nekoliko dana.

"Policija je prema njemu imala ranija postupanja i prekršaja, bilo je i pet pravomoćnih presuda. Dvije presude su objedinjene na ukupnu kaznu od 15 godina zatvora, dvije presude su bile uvjetne. Zadnje postupanje je bilo 2023. gdje je policija temeljem svog operativnog rada pronašla nezakonito oružje i prijavili ga za to kazneno djelo. Krajem te godine podignuta je optužnica za to", izvijestio je.

Također je rekao da je policija poduzimala sve što je u njezinoj ovlasti i procesuirala sva kažnjiva ponašanja za koje je postojala osnovana sumnja. Milina nije mogao potvrditi nagađanja da je ubojica pobjegao s automatskom puškom. "Čini se da se radi o ručno izrađenom vatrenom oružju, ali ne kategorija automatske puške, nego tipa pištolja" pojasnio je.

U ponedjeljak u Drnišu neće bit nastave

Osumnjičeni 50-godišnji Kristijan Aleksić u subotu navečer je u Drnišu na pragu svoje kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavljao pizzu. Aleksić je od ranije poznat policiji te je već osuđivan zbog ubojstva.

Šibensko-kninska županija, kao osnivač škola u Drnišu, donijela je odluku da u ponedjeljak u drniškim školama neće biti održana nastava u osnovnim i srednjim školama, prenosi Slobodna Dalmacija. Grad Drniš, kao osnivač Dječjeg vrtića Drniš, donio je odluku da vrtići sutra neće raditi, prenosi Radio Drniš.