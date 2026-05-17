Župnik o ubojici: 'Prije tri dana pružio sam mu ruku. Nisam ni pomislio da će doći do tragedije'

U subotu oko 23.05 sati u Drnišu, 50-godišnjak je vatrenim oružjem ustrijelio 19-godišnjeg hrvatskog državljanina, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo. Prema dostupnim informacijama, policija traga za Kristijanom Aleksićem, kojeg sumnjiči za ubojstvo mladića koji je u trenutku pucnjave dostavljao pizzu. Osumnjičeni ga je ustrijelio na terasi obiteljske kuće, nakon čega je uzeo ruksak sa stvarima i pobjegao.

Župnik Gospe od Ružarija u Drnišu, fra Lukica Vojković, rekao nam je kako je ubojicu Kristijana Aleksića vidio prije samo tri dana.

Kristijan Aleksić | Foto: Policijska uprava šibensko-kninska

- Pozdravio sam ga: ‘Kristijane, bok’, pružio mu ruku. Kad bih razgovarao s njim nasamo, nikad nisam imao predosjećaj da bi se ovako nešto moglo dogoditi. Da jesam, prvi bih zvao policiju - rekao je fra Vojković koji spletom okolnosti nije za vikend u Drnišu.

- Otužno je sve ovo što se dogodilo. Puno ljudi danas nije ni došlo na misu, čak su i roditelji ministranata rekli da ih neće poslati. Svi su u stranu. Sveta misa se ipak održala, ali je bilo puno manje svijeta nego inače - kaže župnik te dodaje da je Aleksić živio blizu župne crkve.

- On je već imao strašno ubojstvo iza sebe i bio je pušten na slobodu. To je bila potencijalna bomba. Znao je u dućanu biti drzak prema ženama, dok se muške populacije bojao. Nekada bi me pozdravio, a nekad ne - rekao nam je župnik kojemu je velika tuga oko srca.

Ubijeni mladić bio je, kaže, predivna duša.

- Znao sam ga iako je on kada sam ja došao već bio srednjoškolac. Dolazio je redovito na misu, bio je uzoran i već kao srednjoškolac dobar momak. Voljeli su ga kolege i mladi. O toj obitelji mogu reći sve pohvale - rekao nam je župnik.

