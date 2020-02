Dronovi upozoravaju na virus, a roboti mjere temperaturu...

Radnici su se u ponedjeljak polako počeli vraćati u urede i tvornice diljem Kine, nakon što je vlada ublažila neke zabrane glede rada tijekom epidemije koronavirusa koji je ubio više od 900 ljudi, većinu u središnjoj Kini.

97 umrlih u jednom danu u nedjelju najveći je broj otkako je u prosincu izbila zaraza. Izbijanje virusa povezano je s tržnicom u Wuhanu, glavnom gradu Hubei provincije, na kojoj su se prodavale divlje životinje.

Virus se iz Kine proširio na barem 27 država i teritorija, zarazivši 330 ljudi. Dvije smrti koje su se dogodile izvan Kine su u Hong Kongu i Japanu.

Medicinskim pregledima utvrđeno je da je na japanskom kruzeru Diamond Princess još 60 osoba zaraženo koronavirusom, potvrdili su u ponedjeljak lokalni mediji, što znači da je od 3700 ljudi na brodu zaraženo 130. Diamond Princess se našao u središtu zaraze kad se 80-godišnjak kojemu je dijagnosticiran virus prošli mjesec iskrcao u luci u Hong Kongu.

U nedjelju je u središnjoj Kini potvrđeno novih 3,062 slučajeva, zbog čega je ukupni broj zaraženih porastao na 40,171. Prema Nacionalnoj zdravstvenoj komisiji (NHC) broj umrlih popeo se na 908.

Kina je podnijela teret prve epidemije, no šef Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, rekao je da je bilo "nekih zabrinjavajućih slučajeva" prijenosa kod ljudi koji nikad nisu bili u Kini.

- Otkrivanje malih brojeva slučajeva može ukazivati na rasprostranjeniji prijenos u drugim zemljama; ukratko, možda gledamo samo vrh ledene sante, rekao je na Twitteru.

Wu Fan, vice dekanica šangajskog sveučilišta Fudan University Medical school, rekla je da postoji nada da bi uskoro moglo doći do prekretnice po pitanju širenja zaraze. „Situacija se stabilizira“, rekla je kad je upitana o širenju zaraze u Šangaju, u kojem je potvrđeno blizu 300 slučajeva i jedna smrt.

Dronovi i roboti pomažu u borbi sa širenjem zaraze

Prema navodima stranih medija, Kina dronovima pokušava natjerati građane koji ne koriste maske da ne hodaju po ulicama nezaštićeni.

Ove su patrole uspostavljene nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila globalnu zdravstvenu krizu zbog širenja koronavirusa.

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak.

Osim dronova, Kinezi su osmislili robote kojima mjere temperatru ljudima i na taj način izbjegavaju ljudski kontakt s potencijalnim zaraženima. U bolnicama su i aktivni roborti koji pacijentima raznos ehranu. Na taj način pokupavaju skinuti dio tereta s iscrpljenog medicinskog osoblja koji neumorno rade posljednjih mjesec dana. Kako se zaraza širi grade se i nove bolnice kako bi svim oboljelima mogla biti pružena liječnička njega.

#coronavirus The Chinese are using drones to check people's temperature so that there is no human to human contact.



Source via | Global Times



pic.twitter.com/RsmdcuxJcW — Wuhan Corona Virus News (@famous9_vlogs) February 3, 2020

Amid the novel #coronavirus outbreak from January in E China's Anhui province, the power grid of Chuzhou has sent intelligent robots instead of staff to patrol along the 60 substations across the city.

Deploying robots to the frontline of the fight against coronavirus.

Putovanje na posao

Zbog epidemije su uglavnom krcati gradovi postali gradovi duhova tijekom posljednja dva tjedna, nakon što je vladajuća Komunistička partija obustavila promet, otkazala letove, zatvorila tvornice i škole. Vlasti su rekle poslodavcima da na lunarnu novu godinu koja je trebala završiti krajem siječnja dodaju još 10 dodatnih slobodnih dana.

Čak i u ponedjeljak, veliki broj radnih mjesta ostao je zatvoren, dok mnogi ljudi rade od kuće.

Na jednoj od obično najprometnijih podzemnih linija u Pekingu vagoni su većinom bili prazni. Nekoliko putnika tijekom jutarnje špice nosilo je maske.

Hubei, provincija od 60 milijuna ljudi koju je najjače pogodila zaraza, ostaje doslovno paralizirana, sa zatvorenim željezničkim postajama, aerodromima i cestama.

Na snazi su i neka ograničenja koja se tiču ulazaka i izlazaka iz stambenih kompleksa u mnogim gradovima u Kini, dok su škole u mnogim regijama zatvorene do kraja veljače.

Tvrtke nastavljaju s poslom

Mjere da tvornice ostanu duže zatvorene u drugoj ekonomiji svijeta izazvale su zabrinutost u globalnim nabavnim lancima.

Kineska središnja banka poduzela je mnoge korake kako bi bila podrška ekonomiji, uključujući i smanjenje kamatnih stopa i povećanje likvidnosti. Od ponedjeljka će biti dostupni posebni fondovi za banke za posudbu tvrtkama koje se bore s virusom.

Tajvanski Foxconn dobio je od kineske vlade potvrdu da može nastaviti s proizvodnjom u svojoj glavnoj tvornici u sjevernokineskom gradu Zhengzhou, rekao je izvor Reutersu u ponedjeljak.

Tesla, Daimler i Ford Motor su među automobilskim kućama koje su rekle da će započeti s proizvodnjom u svojim tvornicama u ponedjeljak. Div gaming industrije Tencent Holdings rekao je da je svojim zaposlenicima dao upute da do 21. veljače nastave raditi od kuće.