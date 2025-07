Druga runda! Opet su zaratili Trump i Musk: 'Bez subvencija bi se morao vratiti kući u Afriku'

Primirje nije dugo potrajalo. Nakon što su prije nekoliko tjedana javno zaratili na društvenim mrežama, američki predsjednik Donald Trump i poduzetnik Elon Musk opet razmjenjuju 'udarce' online...

Nova svađa izbila je zbog Trumpova zakona o porezima i državnoj potrošnji, kojeg američki predsjednik naziva "Big beautiful bill" (Veliki predivni zakon).

Musk je taj zakon kritizirao, tvrdi da će povećati američki dug, tvrdi da pogoduje zastarjelim industrijama, opet poziva na osnivanje nove političke stranke...

- Vrijeme je za novu stranku kojoj je zapravo stalo do ljudi. Živimo u jednopartijskoj državi - napisao je Musk i sve usporedio sa svinjarijom.

Potom je izgleda najavio da će financirati kampanje svih koji budu išli protiv političara koji guraju ovaj zakoin...

- Svaki član Kongresa koji je imao kampanju baziranu na smanjenju državne potrošnje, a zatim je glasao za najveće povećanje duga u povijesti, trebao bi se sramiti. I svi oni će izgubiti svoju predizbornu utrku iduće godine, makar mi to bilo zadnje što ću napraviti na ovoj Zemlji - dodao je Musk.

U daljnjim objavama je napisao da sve što traži je da 'ne bankrotiraju Ameriku', još je malo spominjao novu političku stranku...

A onda je stigao Trumpov odgovor:

- Elon Musk je znao, mnogo prije nego što me snažno podržao za predsjednika, da sam ja čvrsto protiv mandata o električnim vozilima. Taj mandat je smiješan i oduvijek je bio važan dio moje kampanje. Električni automobili su u redu, ali nitko ne bi trebao biti prisiljen da ih posjeduje. Elon možda prima više subvencija nego bilo koji čovjek u povijesti, i to uvjerljivo, a bez tih subvencija vjerojatno bi morao zatvoriti tvrtke i vratiti se kući u Južnu Afriku. Više ne bi bilo lansiranja raketa, satelita niti proizvodnje električnih automobila, a naša bi zemlja uštedjela bogatstvo. Možda bi DOGE trebao dobro, temeljito pogledati u to? OGROMNA UŠTEDA NOVCA!!! - napisao je Trump.

Odgovor će, nema sumnje, uslijediti.

Druga runda je započela.