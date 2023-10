Drugi krug pregovora sindikata i Vlade o kolektivnom ugovoru. Sindikat: 'Zahtjevi su realni'

Predstavnici sindikata javnih službi ocijenili su pri dolasku na drugi krug pregovora s Vladom o izmjenama i dopunama Temeljnog kolektivnog ugovora (TKU), koji je počeo u ponedjeljak u resornom Ministarstvu, da će dogovor biti postignut, smatrajući da su im zahtjevi utemeljeni.

Sindikati su na prvom krugu pregovora postavili zahtjev o 15-postotnom povećanju osnovice plaće, koji je ministar rada Marin Piletić ocijenio nerealnim.

Jadranka Dimić iz Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske rekla je kako sindikati očekuju da će Vlada prihvatiti njihove argumente.

Želimo zaštititi standard naših zaposlenika i sljedeće godine koja je, podsjetila je, izborna te u njoj, napomenula je, neće biti prostora za pregovore.

- Dakle, sad je trenutak i mi ćemo taj trenutak iskoristiti- rekla je.

Vlada, istaknula je, u ovom trenutku ima priliku za "zadovoljne zaposlenike u sustavu i mir".

Na ministrovu tvrdnju da su njihovi zahtjevi nerealni, odgovara podatkom da plaća u javnim službama zaostaje 14,5 posto u odnosu na plaće u privredi.

- I mislimo da su zahtjevi zaista realni- poručila je.

Interes je sindikata, dodala je, da povećanje ide već sa sljedećom plaćom te da ta osnovica bude primjenjiva za cijelu sljedeću godinu.

Čelnik sindikata Preporod, Željko Stipić dosadašnje izjave ministra Piletića vidi kao uobičajenu pregovaračku retoriku te kaže kako nisu ni očekivali "da će ministar reći – pa da, to što vi očekujete je stvarno realno i utemeljeno na brojkama".

- To je uvijek tako, radi se o približavanju stajališta dviju strana. U ovom trenutku mislim da ta stajališta nisu toliko udaljena, da mi ne bismo mogli vrlo brzo doći do dogovora- ocijenio je.

I on ističe da je važno postići dogovor do kraja mjeseca "kako ne bi bili zakinuti za još jednu povišicu plaće, "kao što su to već napravili vrlo vješto, kašnjenjem pregovora, za rujan".

Ističe i da ni jednoj vladi ne odgovaraju "kravali pred izbore".

- Oni to čak ni ne kriju, oni stalno ističu da je njima upravo cilj dogovor sa sindikatima, vjerojatno ne zato što nešto vole sindikate nego zato što misle da je na toj podlozi moguće okoristiti se na izborima- rekao je.