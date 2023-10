'To što Milanović nije potpisao Zakon na vrijeme je problem. Predsjednik niškoristi i lijen je'

Kako bi rekli ovi u Saboru što prate detaljno što ja govorim - look at the numbers, a brojevi govore ovo što je i Fitch primijetio, da raste BDP, pokazali smo ogromnu agilnost u oporavku, u našem mandatu porasle su prosječne plaće za više od 50 posto, medijalne plaće, minimalna je porasla za više od 70 posto, danas u Hrvatskoj u odnosu na prije 10 godina imamo 16 zaposlenih na 1 nezaposlenog, nezaposlenost je apsolutnim brojevima na najnižima, manje od 100.000 je nezaposlenih, imamo nikad veći investicijski ciklus..., nabrojao je premijer Andrej Plenković upitan imaju li građani razloga biti zadovoljni stanjem u zemlji.

Izjavu je dao nakon polaganjem lovorova vijenca povodom 32. obljetnice raketiranja Banskih dvora.

- Za obnovu Zagreba i Banovine alocirali smo još povrh Fonda solidarnosti 1,5 milijardi eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, sva ta postignuća, probitke, procjene štete, svo alociranje na različite segmente - sve je to netko napravio. U konačnici, škole u Zagrebu, s kojima se ti isti hvale, a koji su se vezivali i bili protiv Fonda solidarnosti, obnavljaju se sredstvima koja je nabavila Vlada HDZ-a, Vlada RH koju predvodi HDZ. Da li će građani biti zadovoljni? Uvijek se može bolje, ima jako puno prostora da se poboljša, ali vodite računa da se u našem mandatu broj onih koji su u ugrozi siromaštva smanjio za 400.000 - dodao je naglasivši kako je ukupan razvoj zemlje itekako vidljiv i dobar.

Podsjetio je i na sve pakete pomoći u energetskoj krizi i dogovoru s trgovcima o ograničenju cijena.

- Sve to ide u prilog tome da građani bolje žive - rekao je.

Komentirajući najavu predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave o pokretanju referenduma vezanog uz problem migranata, premijer se pita što bi uopće bilo pitanje tog referenduma.

- Što će biti pitanje - ljudi, brinu li vas migraciju? Pa naravno da brinu, brine to sve čelnike zemalja, brine i mene, nije da oni sad otkrivaju toplu vodu. Postoji zajednički napor na razini Europe za suzbijanje nezakonitih migracija. Zbog neusklađenosti režima vizne politike dio ljudi iz zemalja koje su migracijski rizik slijeće zrakoplovima doslovno kad turisti bez vize u Sarajevo i Beograd i nakon toga postane nezakonit migrant koji kroz zelenu granicu želi ući u Hrvatsku ili Mađarsku da bi išli dalje. Mi nikad nećemo dignuti žicu prema BiH, zemlji u kojoj su naši sunarodnjaci, nego će naše policije surađivati, u našu je naša Vlada uložila. Da u tome nismo bili uspješni, ne bi bili ušli u Schengen, a bilo je nekih koji su slali prijatelje iz istih grupa u EU parlamentu da nam naprave incident. Vlada i naša policija rade na suzbijanju nezakonitih migracija, surađuje sa svim zemljama i nastavit ćemo to činiti, ali to nije proces koji isključivo ovisi od nas nego i drugih aktera - istaknuo je.

Što se tiče župana Osječko-baranjske županije Ivana Anušića i njegove kritike nakon požara u osječkoj tvornici, premijer kaže da nije doživio njegove izjave kao kritiku usmjerenu ka državi.

- Istraga će pokazati tko je odgovora i kako se to dogodilo, je li sve u toj tvrtki bilo po propisu ili ne - rekao je.

Upitan za komentar na Uskokovo pokretanje istrage protiv zadarskog župana Božidara Longina, Plenković je istaknuo kako ne zna puno više od onog što je pročitao.

- Na njemu je da objasni o čemu se radi, ako je to stvarno pitanje da se ne plati vez na otoku Istu, vrlo neobično, ne vidim zašto bi to radio, ali niti sam bio tamo niti znam što se s tim događalo. Koliko ja shvaćam, njega ponovno napada politička oporba iz Zadra, ali neka ta procedura dalje pa ćemo vidjeti. Ne vidim ja da je to nešto tako.... - poručio je naglasivši kako je upravo i ovaj slučaj još jedan dokaz da su pravosudne institucije neovisne.

U tom kontekstu se ponovno obrušio na oporbu koja osporava sve ono što njegova Vlada radi pa ponovio što sve njegova Vlada radi.

- Za sve što se obnavlja novac je osigurala Vlada i HDZ, to je ta bit dvije Hrvatske - jedna koja puno radi, druga koja samo grinta i kritizira. Ovaj slučaj s Longinom je najbolji primjer da je DORH neovisan, to je ono što govorim stalno. Kako to da u vrijeme Milanovića ničega nije bilo, svi su bili anđeli? A gle ovdje u sedam godina bez obzira tko je i što je neovisna tijela rade, to je dokaz da postoji politička volja za borbu protiv korupcije. Ako se nešto dogodilo, to je odgovornost pojedinca - rekao je.

Pa naglasio kako u Hrvatskoj postoje puno krupniji problema od ovoga. A to je, naglasio je, predsjednik Republike Zoran Milanović. Osvrnuo se na situaciju da Milanović nije na vrijeme potpisao Zakon o izbornim jedinicama pa će morati ponovno na raspravu i izglasavanje u Sabor.

- To je puno krupnije i važnije pitanje od 50 eura za vez na Istu. Pravo pitanje za demokraciju je zašto imamo predsjednika koji je niškoristi, koji je lijen i koji se nije udostojio poštovati volju zakonodavca, a to je Sabor, koji je donio Zakon u propisanoj proceduri i propisanom većinom. Trajanje jednog potpisa nije posao za tegleću marvu, to je posao za predsjednika Republike, a čin traje pola sekunde. Milanović se nije u dan i pol radnih i jedan neradni dan udostojio posvetiti svojih pola sekunde da potpiše Zakon na vrijeme - istaknuo je dodavši kako su našli barem 15 situacija u vrijeme kada je Milanović bio premijer u kojima je njegova Vlada točno precizirala datum stupanja na snagu nekog zakona i to čak samo dva dana prije stupanja na snagu.

- Tadašnji predsjednik Josipović nije bio lijen, imao je tinte za razliku od Milanovića i potpisivao je te akte i svi su stupili na snagu na dan kad je Milanovićeva većina to htjela. U vrijeme našeg mandata postojale su četiri situacije, od kojih su dvije recente, da je Milanović potpisao. Zakoni o socijalnoj skrbi i osobnoj asistenciji su doneseni 28. lipnja, trebali su stupiti na snagu 1. srpnja i, gle čuda, Milanović je imao tada pola sekunde svog vremena da ih potpiše i stupili su na snagu - naveo je.

A ovdje sada se prvi put, dodao je, radi o demonstraciji političke volje i destrukcije.

- I sad se on izvlači na ustavni rok do osam dana. Ne znači da ako imaš rok od osam dana da ne možeš potpisati prvi dan. Bio je u Zagrebu tada, rukovao se s Banožićem koje je trajalo duže nego što traje potpis i ovo je njegova politička sramota, neodgovornost, lijenost i namjerno opstruiranje. Slušam komentare da kako nismo računali na to. Kako bi računali na to, zašto bi računali na to ako u dosadašnjoj praksi nikada nijedan predsjednik nije dopustio da propusti potpisati Zakon u onom roku kako je zakonodavac htio da stupi na snagu. Ovdje je riječ o političkoj neodgovornosti - poručio je.

I oporba i Milanović, istaknuo je, imaju isti narativ o šlamperaju Vlade.

- Ne, ovo nije nikakav šlamperaj. Čak mi je drago za ovo jer se tu vidi kakav je tko, koja je vrsta kaprica. Pazite njegovu komunikaciju da nije tegleća marva nekoga iz HDZ-a. Dakle, on šalje poruku Saboru da ih ne ferma ni pola posto, da nema vremena, tinte. Mi ćemo mu poslati za Božić tintu i nalivpero da mu se nađe. Ovo je čista politička neodgovornost i držanje strane opoziciji. Zašto nije ne potpisao u dan zakone o socijalnoj skrbi i osobnoj asistenciji, kako to da je tad stigao? Identična situacija, a tad je potpisao. Riječ šlamperaj zalijepite njemu na čelo - naglasio je.