Drugi ljetuju, a farmer Zdenko ne staje s radom: 'Zbog krava 31 godinu nisam bio na godišnjem'

Ovo nije posao za radno vrijeme. Tu ste stalno i uvijek imate što raditi. Rano ujutro ste već zaposleni, onda se možete malo odmoriti, no do podneva već sve mora biti spremno, a navečer zaokružiti radni ciklus. Tako vam to izgleda, ali ne žalim. Ovaj posao jako volim i smatram da je to najljepši posao na svijetu. Pa pogledajte samo ove moje ljepotice, govori nam Zdenko Močnik iz Mrežničkog Varoša kraj Duge Rese, koji se bavi proizvodnjom mlijeka, žita i drva. Vlasnik je OPG-a i sve radi sam pa već 31 godinu nikad nije išao na godišnji odmor.

