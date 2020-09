'Drugi put kad ode u Tač, neka ne spominje mene i obitelj mi!‘

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> žestoko je napao <strong>Zorana Milanovića</strong> zbog toga što je danas uspoređivao njegov puta u Albaniju i put vladajućih u Helsinki lani, zbog čega su oba slučaja završila na Povjerenstvu za sprečavanju sukoba interesa. Premijera je posebno zasmetalo što je Milanović tu manifestaciju nazvao 'dernekom u Finskoj'.</p><p>- To je bilo krajnje nepristojno, neprimjereno i bezobrazno. Predsjednik očito ima neki problem, a svaki put kada ima problem, on traži neku slamku spasa. Počinje se baviti nekim drugim ljudima, drugim temama poput, kako on kaže, derneka u Finskoj. Otišao sam u Helsinki uz najavu, imao sam sastanak s finskim premijerom, bio na kongresu EPP-a i vratio se za manje od 24 sata - rekao je Plenković i prokomentirao Milanovićeve riječi da ima barem deset svjedoka koji su u Kninu čuli da mu je rekao da ide kod Rame u Albaniju.</p><p>- Mene uopće ne zanima je li on išao tamo u službeni, državni, radni ili prijateljski susret. Ima pravo ići gdje god hoće. Međutim, ako s nogu kažete da idete negdje, pa to nije nikakvo kreiranje vanjske politike. Neka se on bavi svojim problem, a neka druge pusti na miru - bio je ljut Plenković koji je na kraju poslao predsjedniku još jednu poruku.</p><p>- Drugi put kad ide u Tač, neka ne spominje mene i moju obitelj!</p>