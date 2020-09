'Rekao sam Plenkoviću pred 10 svjedoka da idem u Albaniju'

<p>Predsjednik Republike <strong>Zoran Milanović</strong> primio je u utorak predstavnike Hrvatskog saveza udruga stanara koji zastupa oko 10 tisuća zaštićenih najmoprimaca.</p><p>- Imali su nesreću da ne dobiju društvene stanove u socijalizmu pa da ih mogu otkupiti kao moji roditelji, roditelji članova Vlade, nisu imali sreće da to inflatorne kredite, nego su ne znajući kud idu u najam i pokazalo se nakon 90-ih da tu postoji neki vlasnici od prije. Ovo nije udar na vlasnike, oni kao vlasnici moraju biti zaštićeni. Ono što danas stupa snagu je potpuno novi režim eksponencijalnog rasta najamnina koji će ti ljudi, uglavnom stariji, morati plaćati. Uglavnom 10.000 je takvih slučajeva i tu hrvatska država - pustimo vlasnike na stranu, bez obzira kad su stekli nekretninu, a ima onih koji su je stekli '41. i '43., znamo što je tada bilo, ali nisu svi takvi - da država naprosto krene rješavati taj problem, a to ne može bez novaca - rekao je Milanović, prenosi <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3877688/predsjednik-milanovic-primio-predstavnike-saveza-udruga-stanara/" target="_blank">RTL</a>.</p><p>Također je rekao da njegov Ured vodi komunikaciju s Povjerenstvom o odlučivanju o sukobu interesa oko njegova puta u Albaniju, te da se on tu ne miješa.</p><p>- Nisam ni sudjelovao u toj proceduri. Siguran sam da će Ured odraditi sve po zakonu, ali i po zdravom razumu. Jer tu ima dosta upliva zdravog razuma.</p><p>Milanović kaže da se nije čuo s Plenkovićem.</p><p>- Njega je vjerojatno zasmetalo što sam ja povlačio neke paralele s putem moje prethodnice u Ameriku, ali i sa stranačkim dernekom u Helsinkiju. Ako ga to smeta, ja se ispričavam. Međutim, ja sam njemu u Kninu pred deset svjedoka rekao da idem u Albaniju. Nemojte da ih dovodim. Rekao sam mu 'čuj Andrej, idem u Albaniju, naći ću se s nekim, načet ćemo neke teme pa ćemo razgovarati...'. Dakle, put je bio služben, privatan je bio samo u garderobi'.</p>