'Drugi put Sabljo mi je posudio novac, a da nije tražio ništa u zalog. Rekao je da mi vjeruje'

Prvi put kad sam od Sablje posudio novac zalog je bio Mercedes, a za ovoj dug, zbog kojeg se vodi postupak, nisam ništa dao u zalog jer je Sabljo rekao da mi vjeruje, rekao je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu sudu Z.G. (78). Tomislav Sabljo, optužen za pokušaj iznude, na to se ironično osmjehnuo.

Z.G. je ,naime, u prosincu 2021. Tomislava Sablju prijavio za pokušaj iznude pa je Sabljo, koji je tjedan dana ranije izašao iz pritvora ponovno završio u istražnom zatvoru.

Svjedok je rekao i kako je prvi put kad je posudio novac na ime kamata bio dužan 2000 eura.

- Morao sam sklopiti kupoprodajni ugovor da zbog 2000 eura kamata duga garaža u vlasništvu moje supruge prelazi u vlasništvo žene okrivljenog- rekao je Z.G. Tužiteljica je u četvrtak u spis predala i preslike fotografija na kojima se vidi sprejem ispisane poruke "Pare" i "Puši k...." pet metara od lokala oštećenog za koje on smatra da ih je napisao Sabljo.

- Ako je ovo Sabljo pisao, kako to da vam je opet dao novac- pitao je sudac Marko Benčić svjedoka.

-Pitaje njega - odgovorio je Z.G.

Svjedoku je potom predočena i SMS poruka koju mu je poslao optuženi."Čovjek je sa mnom, dvije godine j...š.Daj da to riješimo. Uvalio si me u nezgodnu situaciju"

- Mislim da se "čovjek" iz poruke odnos na kupca nekretnine, na kojeg sam trebao prepisati vikendicu- kazao je svjedok

U nastavku postupka saslušat će se supruga svjedoka-oštećenika, odlučio je sudac dodavši oštećenom da i on može doći.

- On će vjerojatno doći da je priprem i- prokomentirao je Sabljo. Sudac je odbio prijedlog Sabljina odvjetnika da se od teleoperatera hitno zatraže ispisi poziva broja mobitela koji je koristio Sabljo jer se oni pohranjuju godinu dana pa bi mogli ostati bez tih podataka što bi, tvrdi, moglo štetiti obrani.

"Sa Sabljom me upoznao Đorđe Vuletić"

Z.G. je u listopadu u sudnici ispričao okolnosti poznanstva sa Sabljom, navodeći da ga je upoznao prije više godina preko Đorđa Vuletića koji je oženio njegovu nećakinju. Od Sablje je, prije nego je pao u sklopu akcije Tebra, gdje ga tereta da je s imenjakom Sučićem, bio šefa skupine dilera radi čega je proveo dvije godine u istražnom zatvoru, posudio 7.000 eura uz mjesečnu kamatu od šest posto. Nikakav ugovor nisu potpisali.

- Dok je Sabljo bio u zatvoru, njegovoj supruzi sam nosio mjesečne rate, no u ljeto 2020. sam prestao plaćati 420 eura mjesečno. Čim je izašao iz zatvora krajem prošle godine, nazvao me tog jednog ponedjeljka u prosincu. Moj dug prema njemu povisio je na 14.800 eura. Tražio je i da prepišem svoju vikendicu u Slava Gori na nekog čovjeka zbog mog dugovanja. Njega interesira samo moja imovina. Nisam na to pristao jer vikendica vrijedi oko 50.000 eura, pa me u petak, jer je znao da sam do tada u koroni, počeo zvati, valjda 20 ili 30 puta. I tada me tražio ključeve vikendice, da mu ih pošaljem taksijem, da trebamo ići javnom bilježniku... U međuvremenu su me i susjedi iz Slava Gore zvali da su neki muškarci tamo, da slikaju kuću i da tvrde da su oni novi vlasnici. Na kraju mi je Sabljo rekao i da će me izmasakrirati – ispričao je umirovljenik u sudnici koji je na kraju, tog petka ujutro, otišao na policiju, objavio je Jutarnji list.

Sabljo ga je uporno zvao pa se u dogovoru s policijom pred njima javio na jedna njegov poziv.

- Tada mi nije prijetio, nego je rekao da zna gdje stanujem i da će doći k meni po ključeve od vikendice. A kako sam mu rekao da nisam kod kuće, ne navodeći da sam u policiji, rekao je da mu ključeve pošaljem taksijem – dodao je Z.G. koji je od Sablje već jednom ranije bio posudio novac. Radilo se o 10.000 eura uz mjesečnu kamatu od deset posto i koji je novac bio, kaže, vratio.

- Što se tiče tih 10.000 eura, s plaćanjem jedne rate sam zakasnio dan, dva pa sam sutradan na izlogu sinova lokala našao sprejem napisano ‘pare!‘ Ujedno je u lokal došao i neki dečko koji je moga sina pitao je l‘ on moj sin podsjećajući ga da nisam platio kamatu. Pretpostavljam da je to sve povezano sa Sabljom - dodao je još oštećeni, objavio je Jutarnji list.

"Vratit ću mu 7000 eura"

- Kada mislite vratiti 7000 eura okrivljenome - zanimalo je suca na prethodnom ročištu na što je Z.G. obećao da će novac vratiti.

- Bojim se Sablje i zbog njega ne spavam. Dok je zbog ovog mog slučaja bio u zatvoru, došao mi je u lokal jedan muškarac jače građe te mi rekao: ‘Tko je Grga? Moraš biti jako oprezan. Sabljo jako dobro kotira u zatvoru među drogerašima. I čim prvi izađe, mogu te potrgati. Ti si star, a sinu ti mogu razbiti koljeno palicom pa neće moći više voziti bicikl‘, a on inače vozi za reprezentaciju brdski biciklizam - ispričao je tada Z.G., objavio je Jutarnji list, uvjeren da za iza toga stoji Sabljo.

Tomislav sablju u pritvoru je ponovno završio u rujnu zbog sumnje da je godinama iznuđivao unuka prve državne revizorice Šime Krasić. U predmetu "Tebra" USKOK ga optužnicom tereti da je bio šef kriminalne skupine koja je u Hrvatsku prokrijumčarila 15,7 tona droge, no optužnica niti nakon dvije godine nije potvrđena.

