Drugi referendum o neovisnosti Škotske već sljedeće godine?

Vrhovni britanski sud u utorak počinje saslušavati argumente za dopuštanje glasovanja o odcjepljenju bez odobrenja britanske premijerke Liz Truss i njezine vlade. Na plebiscitu 2014., koji je britanska vlada odobrila, Škoti su odbili neovisnost s 55 posto.

Međutim, Škotska nacionalna stranka tvrdi da je glasovanje za britanski izlazak iz Europske unije dvije godine kasnije promijenilo situaciju.

Sturgeon tvrdi da su glasači na izborima za škotski parlament prošle godine podržali stranke koje se zalažu za neovisnost i da im je obveza da podnesu prijedlog zakona za održavanje referenduma 19. listopada 2023. Na pitanje tijekom intervjua na BBC TV-u je li uvjerena da će se to dogoditi, Sturgeon je rekla:

- Da, uvjerena sam da se to može dogoditi. Pričekajmo i vidimo što će sud reći. Uvjerena sam da će Škotska postati neovisna.

Sturgeon je kazala da bi poraz na Vrhovnom sudu značio da će se SNP boriti na sljedećim izborima u Ujedinjenom Kraljevstvu, koji bi se trebali održati 2024., isključivo na temelju platforme treba li Škotska biti neovisna, pretvarajući izbore tako u 'de facto' referendum.

Sturgeon je u nedjelju rekla da je to posljednje rješenje.

- To nije moja želja. Ako put kojim bi to pitanje bilo ispravno razmatrati i odlučivati o njemu, a to je zakoniti ustavni referendum, bude blokiran... izbor je tada jednostavan. Izaći ćemo pred ljude na izborima ili odustati od škotske demokracije. Želim danas biti vrlo jasna da nikada, nikada neću odustati od škotske demokracije - rekla je.

