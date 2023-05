Država apsurda: DORH sad goni zviždačicu zbog tajnih snimki koje su krunski dokaz USKOK-a!

Prijavite kriminal, USKOK vaše snimke uzme kao dokaz, podigne optužnice i vi ste im krunski svjedok. A onda niže državno odvjetništvo koje je u sastavu istog DORH-a kao i USKOK, zbog istih tih snimki protiv vas otvori istraživanje u kojoj vam prijeti kazna zatvora do pet godina.

Zvuči nevjerojatno, ali upravo se to dogodilo kutinskoj zviždačici Adrijani Cvrtili. Ona je danas zaprimila obavijest Općinskog državnog odvjetništva u Sisku da je protiv nje otvoreno istraživanje zbog toga što je neovlašteno snimala trojicu istaknutih kutinskih političara i time narušila njihovu privatnost, a njihove riječi učinila javnim objavom u medijima. Radi se o bivšem predsjedniku Gradskog vijeća Davoru Kljakiću, potpredsjedniku vijeća Draženu Kindermanu i vijećniku Darku Kouseku. Protiv sve trojice, ali i protiv kutinskog gradonačelnika Zlatka Babića, USKOK je lani podigao optužnicu kojom ih terete za trgovinu utjecajem i podmićivanjem vijećnika.

Dokaz su i snimke koje je napravila Cvrtila kao tadašnja direktorica tvrtke Eko Moslavina i na njima se čuju dogovori o zapošljavanju i podizanju plaće u zamjenu za glasove u gradskom vijeću.

Kazneni zakon inače propisuje da nema kaznenog djela neovlaštenog snimanja ako je ono u javnom interesu. Zato je ova odluka Općinskog odvjetništva još čudnija.

- Mene su prije jedno šest mjeseci zvali na razgovor povodom prijave trojca da sam ih neovlašteno snimala. Rekla sam da sam to uradila u javnom interesu jer su oni zlorabili svoj položaj i javni novac i očekivala sam da će zato njihova prijava biti odbačena. Baš u mom slučaju, ali i brojnim drugima, takve prijave su odbačene jer je ocijenjeno da je puno teže učinjeno kazneno djelo nego njihovo pravo na privatnost – kaže Cvrtila.

Ističe i poseban apsurd.



- Oni su koristili javni novac i javni položaj na koji su izabrani, a ako ih snimiš kako izdaju naloge kojim to zlorabe, ispada da su to privatni razgovori. Pa kako je to moguće? Radi se o vrhu vlasti, gradonačelniku, predsjedniku gradskog vijeća, potpredsjedniku i vijećniku – kaže Cvrtila.

Ističe i da su svi koji su optuženi i dalje na plaćama i zadržali su svoje funkcije, a njoj su dali otkaz i završila je na cesti.

- Neka me osude, barem ću biti u zatvoru na državnom smještaju i obroku. A iz zatvora ću kao kriminalac ići na sud i biti krunski svjedok USKOK-a protiv istih onih zbog kojih sam u zatvoru jer sam im narušila pravo na privatnost – ogorčeno i ironično zaključuje Cvrtila.

Kada je Cvrtila za 24sata ekskluzivno svjedočila o zlouporabama položaja i zapošljavanju, svi danas optuženi su negirali njene izjave. Sve smo ih nazvali i govorili su da se radi o teškim neistinama u izjavama Cvrtile.

Međutim, onda smo objavili snimke koje dokazuju četvorka nije govorila istinu. Te snimke ili njihov sadržaj su prenijeli i drugi mediji. Da ih Cvrtila nije snimila, javnost nikada ne bi doznala o ilegalnom zapošljavanju i trgovini u gradskom vijeću. Niti bi USKOK mogao podići optužnicu.

