Država daje 20.000 kuna za sanaciju dimnjaka i bojlera

Dok se ne donese Zakon o obnovi posljedica razornog potresa koji je Zagreb, Zagrebačku i Krapisnko-zagorsku županiju 22. ožujka, Vlada je u četvrtak donijela hitnu mjeru osiguranja novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu te popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i okolice.

- Mi kao Vlada smo za ožujak donirali vlastiti dohodak za obnovu Zagreba, a u procesu rebalansa Državnog proračuna namaknuli smo dodatnih 100 milijuna kuna te dodatnih 41 milijuna kuna iz Fonda zaštite okoliša - istaknuo je premijer Andrej Plenković dodavši kako će se dodatna sredstva tražiti i iz EU fondova solidarnosti.

- Mislim da ćemo ići i u još šire međunarodne angažmane obzirom na ukupan iznos šteta - rekao je i pozvao sve nadležne da finaliziraju Zakon o obnovi, da ga se pusti u kratku javnu raspravu i izglasa u Saboru.

- Učinjeni su veliki napori, mnogi akteri žele dati doprinos, nije tu riječ o poslu koji se radi preko noći. Šteta je ogromna, puno veća nego je to bilo tko mogao zamisliti - istaknuo je.

Ministar graditeljstva Predrag Štromar istaknuo je kako je zakon pripremljen. Napravljen je u suradnji sa strukom, dodao je i naglasio da će idući tjedan biti donesen.

- Obnova će trajati godinama, posebno obnova zaštićenih kulturnih spomenika, ali ljudi koji su ostali bez doma ne mogu toliko čekati, zato im je bitno vratiti sigurnost, smjesiti one koji neće tako brzo moći u svoje kuće i stanove i osigurati im osnovne uvjete za život, a to su topla voda i siguran krov nad glavom. Neke popravke, kako bi ljudima brzo pomogli, vratili im toplu vodu i grijanje, možemo pokrenuti čim prije - rekao je dodavši da statičari privode svoj posao kraju te da je do sad pregledano više od 18.000 objekata.

Ovom hitnom intervencijom svakom kućanstvu će se, za početak, dodijeliti 20.000 kuna za sanaciju dimnjaka, ugradnju novih bojlera, popravak nili zamjenu zabatnog zida, popravak dizala te nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanje opasnih dijelova zgrade.

- Iz Ministarstva graditeljstva osigurat ćemo 12.000 kuna po kućanstvu, a iz Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti za sufinanciranje kondenzacijskih bojlera sa 80 posto od ukupnog iznosa, ali do 8000 kuna - rekao je.

Hrvatska će, dodao je, podnijeti i zahtjev za dobivanje pomoći iz Fonda EU solidarnosti, koji godišnje ima 500 milijuna za pomoć državama članicama.

- Ta sredstva namijenjena su za nužnu zaštitu i popravak oštećenja obiteljskih kuća, stambeno-poslovnih zgrada i višestambenih zgrada - rekao je naglasivši i kako će se iznimno voditi briga o transparentnosti trošenja sredstava.

- Predviđena je izrada aplikacije koja će omogućiti uvid u realnom vremenu svim institucijama, ali i zainteresiranoj javnosti - rekao je.