Država duguje pet milijardi kuna za lijekove. Bolnicama prijeti isti scenarij kao i lani

Dugovi države prema veledrogerijama dosegnuli su opet vrtoglavi iznos, a dugovanje se popelo na pet milijardi kuna, zbog čega ponovno prijeti isti scenarij od prošle godine, kad su veledrogerije obustavile isporuku lijekova za bolnice. Ovoga puta u veledrogerijama su suzdržani oko izjava, no od dobro upućenih izvora iz najvećih hrvatskih veledrogerija doznajemo da je situacija izrazito loša i da će se neke stvari morati riješiti nakon Uskrsa, inače im neće preostati ništa drugo nego ponovno stati s isporukom lijekova, kao što je to bio slučaj prošle godine, kad su veledrogerije prestale s isporukom lijekova.

- Bolnice su dužne nešto više od tri milijarde kuna, a HZZO je ljekarnama dužan nešto manje od dvije milijarde kuna. Očekujemo sastanak s ministrom zdravstva radi dogovora o rješavanju duga - kratko je samo za 24sata izjavila Dijana Percač, predsjednica HUP-ove Koordinacije veledrogerija.

Duguju za šest mjeseci

HZZO od dijela listopada pa sve dosad nije podmirio nijedan račun za lijekove prema ljekarnama, kako doznajemo od predsjednika HUP-ove Udruge ljekarnika Ivana Gregova.

Gregov je za 24sata ispričao kako u ovom trenutku u Hrvatskoj veledrogerije financiraju opskrbu lijekovima.

- Ranije smo bili svjedoci da su zbog dugova prema njima veledrogerije upale u probleme prema plaćanju s dobavljačima. U tom lancu ljekarne povećavaju svoj dug prema veledrogerijama, jer nama HZZO ne plaća na vrijeme. HZZO nam je zadnje lijekove isplatio za rujan 2021. i dio za listopad. Iako je dospjeli dug četiri mjeseca jer je u dogovoru s HZZO-om rok za plaćanje ljekarnama dva mjeseca, no zapravo nam je ukupni dug šest mjeseci - rekao je Gregov.

Navodi kako dan za danom povećavaju dug prema veledrogerijama koje ih, kaže, u ovom trenu financiraju:

- Veledrogerije u ovom trenu ne blokiraju isporuku robe, no situacija je teška, dinamika plaćanja je usporena. Dug se svaki mjesec povećava, a i same veledrogerije imaju limit koliko mogu pratiti ta dugovanja.

Hoće li ljekarne ostati bez lijekova?

Na pitanje postoji li opasnost da ljekarne ostanu bez lijekova, kao što je to bio slučaj s bolnicama, naveo je da je s ljekarnama drugačija priča.

- Ljekarne imaju drugi asortiman, ako se dio lijekova ne isporuči neće biti ništa strašno jer ljekarne imaju asortiman koji je zamjenjiv, pa je to drugačije nego u bolnicama. U ovom trenu dugovi prema veledrogerijama ne utječu na rad ljekarni, no ako će se situacija pogoršavati, ne isključujem mogućnost da ljekarne osjete neku blokadu u opskrbi. U smislu poslovanja ljekarni je dosta problematično to što su nepredvidiva plaćanja, ne samo što je rok plaćanja produljen, nego kad dulje nemaš priljev novca od HZZO-a, onda je teško upravljati likvidnošću - istaknuo je Gregov. Vlada je, podsjetimo, u prosincu 2021. donijela odluku o isplati nešto više od 780 milijuna kuna iz proračuna za podmirivanje dijela dugovanja prema dobavljačima. Međutim, dug je nastavio rasti.

Ministarstvo: Obveze prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala su oko 30% niže u odnosu na lani

U Ministarstvu zdravstva za 24sata na upit je li ugrožena opskrba bolnica lijekovima poručuju da je "opskrbljenost bolnica i drugih zdravstvenih ustanova lijekovima i materijalima optimalna i dostatna potrebama".

- Prema trenutačnim podacima, ukupne dospjele obveze prema dobavljačima lijekova i potrošnog medicinskog materijala su oko 30% niže u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. S obzirom na značajni porast troškova u sustavu vezano za COVID-19 u iznosu od više od pet milijardi kuna te financiranje troškova zdravstvene zaštite stranaca vezano za migrantsku krizu, očekuje se u trenutačnom procesu rebalansa državnog proračuna osiguranje dodatnih sredstava za navedenu namjenu. Uz navedene kratkoročne poteze prema uspostavljanju kontinuirane dinamike plaćanja, u sklopu najavljenih reformskih koraka, uspostavljanje dugoročne financijske stabilnosti sustava koja podrazumijeva i redovito ispunjavanje financijskih obveza, kao i učinkovitiju kontrolu potrošnje lijekova i materijala jedan je od važnih zadataka predloženih reformskih mjera - stoji u odgovoru Ministarstva zdravstva.

Predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić kaže nam kako trenutačno nema zastoja u opskrbi lijekovima u bolnicama, ali upozorava i da zalihe u bolnicama nisu velike.

- Bolnice imaju određene zalihe lijekova, ali te zalihe nisu velike niti dugoročne, nego se radi o zalihama za nekoliko dana ili tjedana - rekao je dr. sc. Krešimir Luetić.

