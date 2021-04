U pandemiji češće nego ikad veledrogerije rade pritisak na Vladu da im se plate dugovi teški oko šest milijardi kuna. Bolnice su za lijekove dužne godinama. Zlobnici bi rekli da se početka tog problema sjeća jedino Josip Manolić. Hrvatski zdravstveni sustav u minusu je većem od 13,8 milijardi kuna.

Novi korona virus ušetao je u zdravstveno rasulo, ali naš model borbe protiv virusa bio je u početku hvaljen u svijetu. Unatoč golemim problemima sustav je funkcionirao, no pandemija je predugo potrajala da se taj prividni balon učinkovitosti ne bi raspukao.

Zdravstveni sustav kakav poznajemo nije održiv iz više razloga. Kao prvo, bolnice imaju mjesečni budžet koji kod većine jedva pokriva troškove plaća. Dakle, za lijekove i dugovanja nemaju u startu.

Cijene lijekova su rasle, ali nisu rasli i bolnički proračuni. Dodamo li tome dugove i kamate koje bolnice plaćaju zdravstvenim djelatnicima jer su im godinama krivo obračunavali prekovremene sate, problem je još veći.

Ne smije se ni spomenuti da uz sve to imamo premalo liječnika i medicinskih sestara. Pandemija je pogoršala opće financijsko stanje bolnica jer su liječnici morali reorganizirati smjene i probijati prekovremena sate kako bi obuzdali pandemiju pa su troškovi opet rasli. Paralelno su rasli dugovi prema veledrogerijama.

Pandemija je jedinstvena prilika da pritisnu državu da im sanira dugovanja. Virus opet divlja, bolnice se pune, a lijekova nestaje. Naravno da je to svojevrsna ucjena, ali dugovi se trebaju podmirivati. No tu dolazimo do pitanja o kojemu danima pišemo, a to je socijalna država. Dok se rogati bodu, građani, odnosno pacijenti pate.

Mnogima teško oboljelima skupi lijekovi sad su nedostupni. Oni za njih život znače pa se postavlja pitanje tko će odgovarati ako ti pacijenti preminu jer im se na vrijeme nije pružila pomoć, jer nije bilo lijeka zbog borbe države s dugovima prema veledrogerijama? Hrvatska danima plače nad preminulom djevojčicom (2) koja je okončala pod majčinim šakama, a u iste je dospjela zbog sustava koji ne funkcionira.

Koliko još ljudi u ovoj zemlji treba izgubiti život i patiti zbog neriješenih materijalnih pitanja, u ovom slučaju veledrogerija i države? Prema posljednjim podacima Poslovne Hrvatske iz 2019., Medika je imala neto dobit 57 mil. kuna, Oktal Pharma 48 mil. kuna, Medical Intertrade 28,5 mil. kuna, Phoenix farmacija 15,7 mil. kuna, Pliva 984 mil. kuna... Premijer kaže da veledrogerije nisu gladne kruha i u pravu je. No dugovi se trebaju plaćati, ali ništa ne smije biti ispred ljudskog života. Građani ovo ne zaslužuju!