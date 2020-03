'Država me zatvorila i traži da joj i dalje plaćam zakup lokala'

Ušao sam u potpuno zapušteni državni prostor, uložio u njega i otvorio restoran. Sada me država zatvorila zbog izvanrednih mjera, što je razumljivo. Ali mi nikako nije razumljivo i shvatljivo zašto od mene očekuju da platim zakupninu za mjesece koje ne radim. Dobio sam samo odgodu, dakle sve ću morati platiti kad-tad i država ne gubi ništa. Ako mi tvrtka propadne jer su me zatvorili, i dalje ostaje taj dug koji moram podmiriti. Ako to nije apsurd, ne znam što je, priča nam jedan ugostitelj iz Zagreba.

I on očekuje da se država odrekne tih par tisuća kuna mjesečne zakupnine za svoj prostor jer ionako ne radi i nema ih odakle platiti. Inače je uredno podmirivao sve svoje obveze.



Ovaj apsurd je istinit. Ministarstvo državne imovine je donijelo odluke u sklopu paketa mjera pomoći gospodarstvu samo o odgodi plaćanja zakupnina za sve državne poslovne prostore. Ne i o odricanju zakupnine. Isto vrijedi i primjerice za kampove i državna zemljišta. Kampovi zjape prazni i pitanje je kako će proći ovu godinu u kojoj se očekuje krah turističke sezone. Ali ipak će jednog dana morati platiti naknade za korištenje državnog zemljišta. Za razliku od poslovnih prostora, njima je barem odgoda do kraja studenog. Država se po tim odlukama, "velikodušno" odrekla zateznih kamata na iznose koji poduzetnici duguju za vrijeme dok ne rade i ne mogu plaćati.

Pitali smo i Ministarstvo državne imovine koje vodi Mario Banožić zašto su išli samo na odgodu plaćanja, zašto nisu nadopunili odluku da oni koji su zatvoreni odlukom države ne moraju plaćati zakupninu dok traje borba protiv korona virusa i ne smiju raditi. Kažu da je i dalje na snazi samo odluka o odgodi plaćanja zakupnina i naknada. Dok se ne promjeni. Mogla bi biti promijenjena u novom paketu mjera, ali nisu direktno rekli da će se to i dogoditi.

- Odluke su trenutno na snazi dok se ne donesu dodatne mjere usklađene s ostalim resorima na Vladi. Ministarstvo državne imovine radi na prijedlogu dodatnih mjera – odgovorilo nam je Ministarstvo.



Dodatni apsurd našeg ugostitelja sugovornika je da je nedaleko od njega drugi objekt prehrane. Taj vlasnik je iznajmio prostor ne od države, nego od Grada Zagreba. I on ne mora platiti ni kune zakupnine. Zagreb je donio odluke po kojima zatvoreni poduzetnici koji su unajmili gradske prostore ne moraju plaćati zakupninu sve dok Stožer civilne zaštite ne odluči da mogu raditi. Svi poduzetnici u Zagrebu imaju 30 posto nižu komunalnu naknadu, a oni koji su zatvoreni uopće je ne moraju plaćati. Dok su zatvoreni, ugostitelji ne moraju plaćati niti kune za terase. Nije Zagreb jedini, slične odluke su donijeli i neki drugi gradovi, ali država zasad nije.

A što se tiče Vladine pomoći od 3250 kuna po radniku za one koji su zatvoreni i imaju pad prometa i tu se dogodila pravna zavrzlama. Hrvatski zavod za zapošljavanje koji provodi mjeru, odgovorio je ugostiteljima da novac ne mogu dobiti za cijeli ožujak, nego samo za deset dana u kojima su zatvoreni.(od 20. ožujka). To znači da umjesto 3250 kuna, mogu dobiti nešto više od tisuću kuna. I to iako u kriterijima koje je donijelo Ministarstvo rada, jasno piše da će se pomoć za cijeli ožujak isplaćivati svim poduzetnicima iz svih djelatnosti, ako dokažu da su imali pad prometa veći od 20 posto.



Kada smo potražili odgovor na ovo pitanje u Ministarstvu rada, dobili smo odgovor da je onaj tko je odgovarao iz HZZ-a pogrešno protumačio mjeru.

- Radi se o grešci. Pravo na pomoć za radnika tijekom cijelog ožujka imaju svi oni koji dokažu pad prometa od 20 posto i ispunjavaju ostale uvjete. Greška će danas biti ispravljena – dobili smo odgovor od sugovornika iz Ministarstva.