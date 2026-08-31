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Državljanin BiH oštetio tvrtku iz Bjelovara za 82.000 eura

Piše Ivan Štengl,
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Državljanin BiH oštetio tvrtku iz Bjelovara za 82.000 eura
Foto: PU istarska
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Sve prikupljene obavijesti i dokumentacija dostavljene su Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru na daljnje postupanje.

Kriminalistička policija dovršila je istragu nad 44-godišnjim državljaninom BiH, inače odgovornom osobom jednog trgovačkog društva u Bjelovaru, zbog sumnje da je oštetio društvo za 82.000 eura.

. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 44-godišnjak, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi, u razdoblju od veljače 2023. do srpnja 2025. godine, na šalterima banaka u Bjelovaru i Zagrebu podigao ukupno 34.800 € novca trgovačkog društva. Također je na različitim bankomatima na području Bjelovara i drugdje podigao ukupno 34.145 € - navodi policija.

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Prikupljena sredstva nije koristio u poslovne svrhe, već ih je sadržao za sebe.

- Nadalje, u srpnju 2025. godine u Zagrebu je, kao odgovorna osoba trgovačkog društva, s poslovnog računa društva na svoj privatni račun doznačio 8.150 €, čime je sebi pribavio imovinsku korist u navedenom iznosu, a društvu pričinio štetu.

Policija je utvrdila da je muškarac u kolovozu 2024. s računa društva doznačio 5000 eura koje nije koristio u poslovne svrhe.

- Ukupnim opisanim radnjama 44-godišnjak je trgovačkom društvu pričinio štetu u iznosu od najmanje 82.095 €, dok je sebi pribavio protupravnu imovinsku korist u tom iznosu - navodi se.
 
Sve prikupljene obavijesti i dokumentacija dostavljene su Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru na daljnje postupanje.

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