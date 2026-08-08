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ŠTETA NEKOLIKO TISUĆA EURA

Tvrdili da ima krivotvorene novčanice: Lažni policajci su prevarili ženu (76) u Sesvetama

Piše HINA,
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Tvrdili da ima krivotvorene novčanice: Lažni policajci su prevarili ženu (76) u Sesvetama
Foto: canva ilustracija
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Nepoznati počinitelji prevarili su 76-godišnjakinju u Kašini na području Sesveta, kojoj su, lažno se predstavljajući kao policijski službenici, uzeli nekoliko tisuća eura, izvijestila je u subotu zagrebačka policija

Prijevara se dogodila između utorka, 4. kolovoza, i četvrtka, 6. kolovoza, u kući oštećene na Blaguškoj cesti.

Nepoznata žena telefonom je nazvala 76-godišnjakinju i lažno se predstavila kao policijska službenica, tvrdeći da starija žena posjeduje krivotvoreni novac koji je potrebno provjeriti.

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Nakon što je povjerovala u izmišljenu priču, na njezinu adresu došao je drugi nepoznati počinitelj, kojemu je predala novac i bankovnu karticu.

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Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura.

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