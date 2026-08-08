Tvrdili da ima krivotvorene novčanice: Lažni policajci su prevarili ženu (76) u Sesvetama

Prijevara se dogodila između utorka, 4. kolovoza, i četvrtka, 6. kolovoza, u kući oštećene na Blaguškoj cesti.

Nepoznata žena telefonom je nazvala 76-godišnjakinju i lažno se predstavila kao policijska službenica, tvrdeći da starija žena posjeduje krivotvoreni novac koji je potrebno provjeriti.

Nakon što je povjerovala u izmišljenu priču, na njezinu adresu došao je drugi nepoznati počinitelj, kojemu je predala novac i bankovnu karticu.

Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura.