Nepoznati počinitelji prevarili su 76-godišnjakinju u Kašini na području Sesveta, kojoj su, lažno se predstavljajući kao policijski službenici, uzeli nekoliko tisuća eura, izvijestila je u subotu zagrebačka policija
ŠTETA NEKOLIKO TISUĆA EURA
Tvrdili da ima krivotvorene novčanice: Lažni policajci su prevarili ženu (76) u Sesvetama
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Prijevara se dogodila između utorka, 4. kolovoza, i četvrtka, 6. kolovoza, u kući oštećene na Blaguškoj cesti.
Nepoznata žena telefonom je nazvala 76-godišnjakinju i lažno se predstavila kao policijska službenica, tvrdeći da starija žena posjeduje krivotvoreni novac koji je potrebno provjeriti.
Nakon što je povjerovala u izmišljenu priču, na njezinu adresu došao je drugi nepoznati počinitelj, kojemu je predala novac i bankovnu karticu.
Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura.
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