Državna matura u epidemiji: 20 nastavnika u samoizolaciji, tri maturanta pozitivna na koronu

Nakon nevjerojatne školske godine, na pod posebnim epidemiološkim mjerama u ljetnom su roku maturanti i ostali pristupnici izašli na 115.000 ispita državne mature. Iz BiH je ispite polagalo 900 maturanata

<p><strong>Ako izuzmemo okolnosti</strong>, koje su u jednom trenutku bile prilično neizvjesne, s ponosom možemo zaključiti da je ovogodišnja matura provedena uspješno i bez ijednog incidenta. Uspješno smo organizirali pripremu i provedbu ispita pod posebnim epidemiološkim mjerama, <strong>omogućili pristupnicima iz BiH prelazak granice bez nužne samoizolacije</strong>, a mnoštvo izazova i dobiveno iskustvo iznjedrilo je nova logistička i sigurnosna rješenja koje ćemo sljedeće godine uvesti kao dio redovne procedure, kazala je u petak nakon zadnjih ispita ljetnog roka državne mature<strong> Ivana Katavić</strong>, ravnateljica Nacionalnog centra za državnu maturu.</p><p>Oko 33.000 maturanata i ostalih pristupnika izašlo je na 115.000 obaveznih i izbornih ispita A i B državne mature, a kako je epidemija ponovo buknula usred polaganja mature, pitali smo Ivanu Katavić je li se koronavirus pojavio među pristupnicima i nastavnicima koji su nadgledali ispite.</p><p><strong>- Zabilježena su tri slučaja u kojima se utvrdila prisutnost COVID-19 virusa kod maturanata, dok je 19 pristupnika i 20 nastavnika tijekom provedbe ispita završilo u samoizolaciji. COVID-19 pozitivni učenici i učenici u samoizolaciji, koji nisu bili u mogućnosti pristupiti svim prijavljenim ispitima, maturu će polagati u jesenskom roku - kazala je Katavić.</strong></p><p>A iako, kako je ravnateljica NCVVO-a istaknula, nije bilo incidenata, bilo je pokušaja prepisivanja, zbog čega će sedmero pristupnika kojima su poništeni ispiti polagati u jesenskom roku. Također, idući tjedan 18 maturanata će ponovno pisati esej iz hrvatskog jezika jer je ustanovljeno da im se eseji podudaraju. Učenici su iz iste škole, te su ih na testu čuvali nastavnici te škole. Stoga se još jednom postavilo pitanje tko treba nadzirati pisanje državne mature.</p><p>- To treba pitati sindikate i ministarstvo, postoji li mogućnost da se uspostavi nekakva mreža nastavnika. No ja smatram da toga ne bi trebalo ni biti, već da bi se svi trebali pridržavati etičnosti i odgovornosti - istaknula je Katavić.</p><p>Kako je kazala, odvojeno polaganje A i B razine, uvedeno ove godine zbog korone, pokazalo se vrlo dobro jer su maturanti imali ujednačen proces polaganja, te će takav način polaganja nastojati uvesti i ubuduće.</p><p>Katavić je kazala i kako će se jesenski rok sigurno provesti, te da je i ovaj ljetni rok prošao bez problema jer su se svi uključeni strogo pridržavali epidemioloških uputa HZJZ-a. No, ako i dođe do poteškoća, ravnateljica smatra da će se na vrijeme pronaći scenarij za provedbu.</p><p><strong>Pristupnici će privremene rezultate ispita saznati 13. srpnja, dok će konačna objava rezultata bit će 20. srpnja 2020., nakon obrade pristiglih prigovora.</strong></p>