Sjećate se državne tajnice koja je nezakonito potpisala preko 1700 rješenja? Sad je dobila novu funkciju.

Spomenka Đurić je državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Već godinama je na toj poziciji, još od mandata Gabrijele Žalac i Marka Pavića, a nedavno smo otkrili da je tijekom karijere uspjela potpisati preko 1700 nezakonitih rješenja. Međutim, umjesto sankcija, Đurić je prije nekoliko dana imenovana u upravno vijeće državne agencije.

Vratimo se na trenutak na sporna rješenja. Kad netko ima projekt kojeg želi financirati iz EU fondova, javlja se ministarstvu koje zatim odlučuje o dodjeli sredstava. Projekt može i ne mora proći, a prijavitelj ima pravo na prigovor ministarstvu koje će zatim donijeti rješenje o prigovoru. Ta rješenja je godinama potpisivala Spomenka iako nema pravo na to. Zakon o općem upravnom postupku je jasan: O rješenjima mora odlučivati ministar ili ministrica.

Gubljenje tužbi

U međuvremenu su neki od podnositelja zahtjeva kojima je državna tajnica potpisivala rješenja odlučili potražiti sudsku zadovoljštinu i podigli su dvanaest tužbi. Ministarstvo je glatko izgubilo svih dvanaest. Postavlja se pitanje zašto je onda Spomenka uopće potpisivala rješenja ako na to zakonom nema pravo?

Štoviše, činila je to od 2017. do srpnja 2020., do dolaska aktualne ministrice Nataše Tramišak, prikupivši zavidnu brojku od preko 1700 potpisanih rješenja, od čega ih je preko 700 u zamjenu za ministra, što je činila po ovlaštenju Žalac i Pavića. Logično je zaključiti da ostalih tisuću, što nam je i neslužbeno potvrđeno iz ministarstva, nisu bili potpisani u zamjenu za ministre. Na sudu su se branili da nisu radili u suprotnosti sa zakonom i dostavili su više odluka ministarstva koje državnu tajnicu ovlašćuju za potpisivanje akata. Međutim, sud je odbio njihove argumente i rezolutno zaključio da samo ministri smiju potpisivati rješenja. Iz čega proizlazi da su rješenja koja je potpisala Spomenka Đurić neovlašteno potpisana.

Ministarstvo je dosad tužiteljima isplatilo 43 tisuće kuna, a postavlja se pitanje i hoće li onda i svi ostali koji se smatraju zakinutima u rješenjima tužiti ministarstvo. Također, postavlja se i pitanje je li ovakva praksa zlouporaba položaja i ovlasti. Naime, članak 291. Kaznenog zakona navodi kako će se službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu, kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina. Ili, ako je navedenim kaznenim djelom pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta, slijedi kazna zatvora od jedne do dvanaest godina.

Čini se kako u Vladi ne razmišljaju na taj način jer su na zatvorenom dijelu sjednice prije nekoliko dana Spomenku imenovali novom članicom Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.