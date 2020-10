'Državna veledrogedija je dobra ideja, ne možemo se dovoditi više u ovakve talačke krize'

Zastupnik Radničke fronte u zagrebačkoj Gradskoj skupštini David Bilić rekao i kako ovo nije prva takva situacija jer svako malo veledrogerije ucjenjuju da će obustaviti opskrbu bolnica lijekovima

<p>Saborska zastupnica Radničke fronte <strong>Katarina Peović</strong> u petak je pozdravila najavu vlade za osnivanjem državne veledrogerije kako se ne bi ponovno dovodili u talačke situacije da ovisimo o privatnim tvrtkama koje ucjenjuju u trenucima krize.</p><p>- Pozdravljamo najavu vlade za osnivanjem državne veledrogerije. Prvi razlog je situacija u kojoj se ne možemo dovesti u talačku situaciju da ovisimo o privatnim tvrtkama koje ucjenjuju u trenutku krize - rekla je Peović na konferenciji za medije na Trgu sv. Marka govoreći o sadašnjoj situaciji vezanoj uz veledrogerije.</p><p>Napominjući kako je točno da veledrogerije ne određuju cijene lijekova već se one određuju pravilnicima, upozorila je i da su ti pravilnici omogućili da marže budu i do 8,5 posto više od cijene lijekova.</p><p>Uz to, referentna cijena lijeka se određuje prema prosječnoj cijeni lijeka u referentnim zemljama (Slovenija, Češka, Italija i Francuska) i koje su razvijenije od Hrvatske. Peović je kazala i da lijekovi poskupljuju zbog kašnjenja naplate, a što je ugrađeno u cijenu lijeka.</p><p>Pozvala je i da se kupuju lijekovi koji su domaće proizvodnje jer se ne možemo dovesti u situaciju da nam nedostaje nekih lijekova.</p><h2>'Priče milijunskih kompanija su smiješne'</h2><p>Istaknula je da je potrebno naći novce, ne samo za financiranje domaće proizvodnje lijekova, već i za osnivanje državne veledrogerije za čije bi se osnivanje sredstva mogla naći korištenjem europskih sredstava, povoljnih linija HABOR-a te prestankom financiranja iz državnog proračuna Crkve i nabavke vojnih aviona. </p><p>Peović je na upit koliko su najavu vlade o osnivanju državne veledrogerije shvatili ozbiljno, izrazila bojazan da će to biti "potpuno fingirani sukob" između države i veledrogerija, a koje jako dobro surađuju.</p><p>Zastupnik Radničke fronte u zagrebačkoj Gradskoj skupštini <strong>David Bilić </strong>rekao i kako ovo nije prva takva situacija jer svako malo veledrogerije ucjenjuju da će obustaviti opskrbu bolnica lijekovima, a nakon te "drame" se uvijek naplate. Smatra i potpuno smiješnim priče po medijima predstavnika multinacionalnih i multimilijunskih kompanija kao da da će sutra ostati gladni i da su oni žrtve o ovom slučaju.</p><h2>'Bolnice ne mogu biti gubitaši'</h2><p>Napominjući kako je osam godina radio u bolnicama, član Radničke fronte i neurolog <strong>Anton Glasnović</strong> rekao je bolnice ne mogu biti gubitaši jer one troše sredstva na zdravlje ljudi. "Smisao bolnice i zdravstvenog sustava je da liječe ljude, a ne da profitira", smatra. </p><p>Upitana hoće li Radnička fronta sa SDP-om i okupljenom ljevicom izaći na izbore za Zagreb, Peović je izrazila sumnju da će biti u koaliciji sa SDP-om, jer kritiziraju njihove ekonomske politike koje se, smatra, ni po čemu ne razlikuju od politika HDZ-a.</p><p>Navodeći kako će se u Rijeci kandidirati za gradonačelnicu, upozorila je da je taj grad u zadnjih 30 godina imao najveći pad standarda u Hrvatskoj, a za što je kriv SDP. </p>