Državni inspektorat kazneno prijavio šefa HEP-a Barbarića zbog protupravne gradnje

Iako je građevinski nadzor još u tijeku, Državni inspektorat podnio je kaznenu prijavu protiv šefa HEP-a Frane Barbarića zbog protupravne gradnje. Za to kazneno djelo propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina za onoga tko "protivno propisima gradi građevinu u području koje je propisom ili odlukom nadležnog tijela proglašeno zaštićenom prirodnom vrijednosti, kulturnim dobrom ili drugim područjem od posebnog interesa za državu". Riječ je o slučaju Barbarićeve bespravne gradnje vile na Hvaru za koju se sumnja da je sagrađena bez valjanih dozvola, izvan gabarita i na terenu koji uopće nije građevinska zona. Iako mu je inspektorat naredio da je ukloni, još to nije učinio, zbog čega je zaradio i prvu novčanu kaznu.

Sukladno Zakonu o Državnom inspektoratu, nezakonitoga graditelja na izvršenje rješenja o uklanjanju prisiljava se izricanjem tri novčane kazne. Ako investitor ni tad ne postupi prema rješenju, izvršenju rješenja pristupa se putem treće osobe na trošak investitora, napominju iz Inspektorata.

U slučaj se uključilo i Državno odvjetništvo, koje je nedavno izuzelo dokumentaciju o radovima na Barbarićevoj vili i ostalim radovima HEP-ovih kooperanata. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa također se bavi slučajem kako bi utvrdilo je li Barbarić za radove na kući angažirao tvrtku koja posluje s HEP-om kao njihov građevinski kooperant na Hvaru.